Tuyển Nhân viên kinh doanh Zhejiang Uniview Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 22 Triệu

Mức lương 13 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - VMT, Ngõ 82 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 22 Triệu

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & CN. 8h30AM – 5h30PM

Phát triển nguồn khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ

Nắm bắt thị trường và nhu cầu của khách hàng đồng thời mở rộng tiềm lực kinh doanh cho hãng.

Đưa ra những chính sách, công cụ bán hàng cho các nhà phân phối, nhà đại lý.

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên,

Giao tiếp tốt tiếng Anh là một lợi thế

Có 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực sales ( ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành CCTV/ Màn hình LED,LCD, màn tương tác,.....).

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tốt, tư duy lên kế hoạch kinh doanh tốt.

Tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công việc.

Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước (nếu cần).

QUYỀN LỢI CHUNG:

Môi trường làm việc công ty đa quốc gia chuyên nghiệp.

Thu nhập: 600 – 1000 USD (tùy thỏa thuận)

Cơ hội thăng tiến trong lộ trình sự nghiệp.

Hỗ trợ công cụ làm việc, chi phí đi lại công tác.

Thưởng Năm, thưởng Doanh số.

Các khóa đào tạo kĩ năng/kiến thức chung và chuyên môn công việc

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

