Tuyển Nhân viên kinh doanh Zhejiang Uniview Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 22 Triệu

Zhejiang Uniview Technologies
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Zhejiang Uniview Technologies

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Zhejiang Uniview Technologies

Mức lương
13 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- VMT, Ngõ 82 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 22 Triệu

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 6, nghỉ thứ 7 & CN. 8h30AM – 5h30PM
Phát triển nguồn khách hàng mới, duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ
Nắm bắt thị trường và nhu cầu của khách hàng đồng thời mở rộng tiềm lực kinh doanh cho hãng.
Đưa ra những chính sách, công cụ bán hàng cho các nhà phân phối, nhà đại lý.
Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên,
Giao tiếp tốt tiếng Anh là một lợi thế
Có 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực sales ( ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành CCTV/ Màn hình LED,LCD, màn tương tác,.....).
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng tốt, tư duy lên kế hoạch kinh doanh tốt.
Tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong công việc.
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước (nếu cần).

Với Mức Lương 13 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

QUYỀN LỢI CHUNG:
Môi trường làm việc công ty đa quốc gia chuyên nghiệp.
Thu nhập: 600 – 1000 USD (tùy thỏa thuận)
Cơ hội thăng tiến trong lộ trình sự nghiệp.
Hỗ trợ công cụ làm việc, chi phí đi lại công tác.
Thưởng Năm, thưởng Doanh số.
Các khóa đào tạo kĩ năng/kiến thức chung và chuyên môn công việc

Tại Zhejiang Uniview Technologies Thì Được Hưởng Những Gì

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Liên Hệ Công Ty

Zhejiang Uniview Technologies

Zhejiang Uniview Technologies

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: VMT, Ngõ 82 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

