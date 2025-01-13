Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Danlian Biotec Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Danlian Biotec Việt Nam
Mức lương
14 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Tầng 10, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 16 Triệu
Giới thiệu sản phẩm của công ty đến trực tiếp khách hàng như nông dân, doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi.
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.
Đi công tác ở các tỉnh thành để tìm kiếm khách hàng.
Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên như tham gia họp, làm báo cáo công việc,…
Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục cũng như nắm bắt tâm lí khách hàng nhanh chóng
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng
Có am hiểu về phân bón, thức ăn chăn nuôi, thủy sản (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng)
Đi công tác xa thường xuyên tại các khu vực: Long An, Bình Phước, Tiền Giang, Bình Thuận, Đăk Lăk,...
Tại Công Ty TNHH Danlian Biotec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 14 -16 triệu đồng/ tháng
Tiền thưởng theo doanh số bán hàng, tổng thu nhập có thể lên tới 000.000 VND – 30.000.000 VND.
Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của Luật lao động và Quy chế Công ty (Công ty đóng 100% - không trừ người lao động)
Tiền thưởng các ngày lễ trong năm
Tiền thưởng tết cuối năm
Tăng lương định kỳ hàng năm (Biểu hiện tốt sẽ tăng lương mỗi năm)
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 (8h-17h).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Danlian Biotec Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
