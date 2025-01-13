Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Danlian Biotec Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Tầng 10, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc

Giới thiệu sản phẩm của công ty đến trực tiếp khách hàng như nông dân, doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi.

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

Đi công tác ở các tỉnh thành để tìm kiếm khách hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên như tham gia họp, làm báo cáo công việc,…

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục cũng như nắm bắt tâm lí khách hàng nhanh chóng

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng

Có am hiểu về phân bón, thức ăn chăn nuôi, thủy sản (không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng)

Đi công tác xa thường xuyên tại các khu vực: Long An, Bình Phước, Tiền Giang, Bình Thuận, Đăk Lăk,...

Quyền Lợi

Lương từ 14 -16 triệu đồng/ tháng

Tiền thưởng theo doanh số bán hàng, tổng thu nhập có thể lên tới 000.000 VND – 30.000.000 VND.

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo quy định của Luật lao động và Quy chế Công ty (Công ty đóng 100% - không trừ người lao động)

Tiền thưởng các ngày lễ trong năm

Tiền thưởng tết cuối năm

Tăng lương định kỳ hàng năm (Biểu hiện tốt sẽ tăng lương mỗi năm)

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến thứ 7 (8h-17h).

