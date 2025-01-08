Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chăm sóc khách hàng hiện tại, mở rộng kinh doanh mới, đặc biệt là các ứng dụng sơn và mực in
- Lập báo cáo, kế hoạch và chiến lược kinh doanh
- Khám phá thị trường mới và sản phẩm mới
- Sẵn sàng cho các chuyến công tác trong và ngoài nước
- Xử lý sự cố
- Hợp tác và hỗ trợ công việc chung của công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan: sales, sales assistant,...
Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ứng dụng sơn và mực in
Tiếng Anh giao tiếp từ trung cấp
Kiến thức CNTT: cơ bản (MS Office, email…)
Ưu tiên có kiến thức: Hóa chất, hóa học
Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, phép năm
- Nghĩ lễ, Tết theo quy định
- Du lịch công ty
- Tăng lương hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
