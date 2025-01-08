Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Nhân viên kinh doanh

- Chăm sóc khách hàng hiện tại, mở rộng kinh doanh mới, đặc biệt là các ứng dụng sơn và mực in

- Lập báo cáo, kế hoạch và chiến lược kinh doanh

- Khám phá thị trường mới và sản phẩm mới

- Sẵn sàng cho các chuyến công tác trong và ngoài nước

- Xử lý sự cố

- Hợp tác và hỗ trợ công việc chung của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm liên quan: sales, sales assistant,...

Ưu tiên có kinh nghiệm trong các ứng dụng sơn và mực in

Tiếng Anh giao tiếp từ trung cấp

Kiến thức CNTT: cơ bản (MS Office, email…)

Ưu tiên có kiến thức: Hóa chất, hóa học

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội, phép năm

- Nghĩ lễ, Tết theo quy định

- Du lịch công ty

- Tăng lương hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Nhân Sự Global Door

