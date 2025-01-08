Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTEXCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTEXCO
- Hà Nội:
- Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtexco, Tầng 9, tòa Zodiac, số 1 Ngõ 19 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Giới thiệu, tư vấn giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty
Đề xuất giải pháp phù hợp với khách hàng, đàm phán và chốt hợp đồng
Khảo sát, thu thập ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ
Thực thi các hoạt động phát triển kinh doanh trên toàn Công ty theo mục tiêu KPIs
Làm báo cáo định tuần/tháng theo yêu cầu
Đào tạo & phát triển năng lực đội ngũ trong Team Kinh doanh
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong tư vấn, kinh doanh, chăm sóc khách hàng B2B ...
- Có kinh nghiệm kinh doanh các phầm mềm cho doanh nghiệp như LMS, Nhân sự, CRM, ERP... là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, giải quyết vấn đề tốt, giao tiếp tốt
- Kỹ năng thuyết trình đàm phán, demo phần mềm
- Nhiệt tình, trách nhiệm và ham học hỏi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTEXCO Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế, ban lãnh đạo ĐỒNG HÀNH
- Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam
- Hitech/Work Smarter: tối ưu hiệu suất công việc bằng ứng dụng công nghệ, phần mềm tự động
- Được học miễn phí các khóa học trực tuyến từ các tổ chức đào tạo lớn của nước ngoài, thường xuyên được tham gia học đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTEXCO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
