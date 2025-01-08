Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTEXCO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Edtexco, Tầng 9, tòa Zodiac, số 1 Ngõ 19 Phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu, tư vấn giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty

Đề xuất giải pháp phù hợp với khách hàng, đàm phán và chốt hợp đồng

Khảo sát, thu thập ý kiến của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ

Thực thi các hoạt động phát triển kinh doanh trên toàn Công ty theo mục tiêu KPIs

Làm báo cáo định tuần/tháng theo yêu cầu

Đào tạo & phát triển năng lực đội ngũ trong Team Kinh doanh

Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, kinh doanh, đào tạo, công nghệ , nhân sự....

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong tư vấn, kinh doanh, chăm sóc khách hàng B2B ...

- Có kinh nghiệm kinh doanh các phầm mềm cho doanh nghiệp như LMS, Nhân sự, CRM, ERP... là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, giải quyết vấn đề tốt, giao tiếp tốt

- Kỹ năng thuyết trình đàm phán, demo phần mềm

- Nhiệt tình, trách nhiệm và ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTEXCO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 10.000.000-20.000.000 tuỳ theo kinh nghiệm + thưởng theo hiệu quả kinh doanh không giới hạn.

- Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế, ban lãnh đạo ĐỒNG HÀNH

- Được làm việc trong công ty thuộc top các công ty Edtech hàng đầu Việt Nam

- Hitech/Work Smarter: tối ưu hiệu suất công việc bằng ứng dụng công nghệ, phần mềm tự động

- Được học miễn phí các khóa học trực tuyến từ các tổ chức đào tạo lớn của nước ngoài, thường xuyên được tham gia học đào tạo từ các chuyên gia hàng đầu.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC EDTEXCO

