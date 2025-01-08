Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu

Giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng/nhà thuốc.

Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách bán hàng từ công ty đến khách hàng.

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng. Thực hiện việc chào bán các sản phẩm TPCN của công ty EQ Pharma tới các Nhà thuốc, Quầy thuốc... và theo phạm vị thị trường được phân công.

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển và mở rộng độ phủ điểm bán.

Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.

Công ty có hình thức hợp tác linh hoạt phù hợp với nhu cầu TDV.

Ứng viên có thể làm tại địa bàn: Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Đồng Bằng Sông Hồng, Miền Trung

Không cần học Dược

Có kinh nghiệm Trình dược viên từ 1 năm trở lên

Nhiệt huyết, ham học hỏi ,nhanh nhẹn và chịu khó, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập KHÔNG GIỚI HẠN

Thưởng nóng + Thưởng Quý + Thưởng năm + Thưởng các ngày lễ Tết!

TDV được ký hợp đồng lao động thử việc + HĐLĐ chính thức!

TDV được đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động ( sau khi ký hợp đồng chính thức)!

Được đào tạo bài bản các kiến thức sản phẩm và kinh nghiệm bán hàng!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA

