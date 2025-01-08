Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng/nhà thuốc.
Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình, chính sách bán hàng từ công ty đến khách hàng.
Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng. Thực hiện việc chào bán các sản phẩm TPCN của công ty EQ Pharma tới các Nhà thuốc, Quầy thuốc... và theo phạm vị thị trường được phân công.
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
Duy trì các mối quan hệ cũ, phát triển và mở rộng độ phủ điểm bán.
Thu thập cung cấp những thông tin về các sản phẩm cạnh tranh từ đó lập đề xuất tham mưu cho cấp Quản lý trực tiếp về các chính sách bán hàng, marketing.
Công ty có hình thức hợp tác linh hoạt phù hợp với nhu cầu TDV.
Ứng viên có thể làm tại địa bàn: Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Đồng Bằng Sông Hồng, Miền Trung

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không cần học Dược
Có kinh nghiệm Trình dược viên từ 1 năm trở lên
Nhiệt huyết, ham học hỏi ,nhanh nhẹn và chịu khó, trung thực

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập KHÔNG GIỚI HẠN
Thưởng nóng + Thưởng Quý + Thưởng năm + Thưởng các ngày lễ Tết!
TDV được ký hợp đồng lao động thử việc + HĐLĐ chính thức!
Công ty có hình thức hợp tác linh hoạt phù hợp với nhu cầu TDV.
TDV được đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động ( sau khi ký hợp đồng chính thức)!
Được đào tạo bài bản các kiến thức sản phẩm và kinh nghiệm bán hàng!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EQ PHARMA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

