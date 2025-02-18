Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Gỗ Đỏ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Gỗ Đỏ
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty Cổ Phần Gỗ Đỏ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Gỗ Đỏ

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Cantavil Hoàn Cầu, Cantavil Hoàn Cầu, 600a Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

-Đi thị trường , fieldsite trên địa bàn toàn khu vực các tỉnh thành trên toàn Quốc
-Gia tăng lượng khách hàng mới, đảm bảo doanh số được giao từ cấp quản lý
-Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp quảng bá, giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu của Công ty.
-Triển khai kế hoạch kinh doanh và xúc tiến ký kết hợp đồng với các hệ thống spa, thẫm mỹ viện, clinic bác sĩ…
-Thực hiện thăm/ chăm sóc để thu thập phản hồi và ý kiến của các khách hàng
-Thực hiện giữ đúng hình ảnh thương hiệu của công ty và sản phẩm đến khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1-2 năm về sale thị trường (Ưu tiên trong ngành Dược Mỹ Phẩm, Ngành dược (thuốc chữa bệnh).
- Biết sử dụng các ứng dụng tin học App/ software.
- Có khả năng giao tiếp tốt, nắm bắt tâm lý khách hàng
- Nắm bắt được các khách hàng key trên địa bàn

Tại Công Ty Cổ Phần Gỗ Đỏ Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 8-15tr + HH KPI + phụ cấp tiếp khách + chi phí công tác + ĐT (Thu nhập 15-30tr/tháng)
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước
- Du lịch cùng công ty 1 năm 1 lần, chế độ nghỉ phép tháng, nam theo quy định và chi phí hiếu hỉ cho nhân viên chính thức
- Lộ trình thăng tiến theo từng năm cho nhân viên ưu tú
- Cùng các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Gỗ Đỏ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 600A Điện Biên Phủ, P22, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

