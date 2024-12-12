Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 10 Lương Định Của, P. An Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Sài Gòn Group với hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, là đại lý F1 của các CĐT hàng
đầu Vinhomes, Masterise Homes, Khang Điền.... Chuyên phân phối các sản phẩm nhà phố, căn hộ,
biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp từ các chủ đầu tư trên.
- Tư vấn và bán các sản phẩm bất động sản do công ty triển khai.
- Được cung cấp data có sẵn để gọi và chăm sóc khách hàng (Data khách hàng có sẵn)
- Được Công ty hỗ trợ Marketing và chốt deal.
- Chăm sóc, hướng dẫn khách hàng đi tham quan dự án.
- Phối hợp, tham gia triển khai kế hoạch bán hàng, giới thiệu dự án mới.
- Tìm hiểu thị trường bất động sản, nắm bắt nhu cầu khách hàng.
- Thực hiện theo quy chế làm việc của phòng kinh doanh.
- Làm việc giờ hành chính: Thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30), thứ 7 (8h30 - 12h)

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop và phương tiện đi lại.
- Có kĩ năng giao tiếp tốt.
- Đam mê kinh doanh, đam mê bất động sản.
- Quyết tâm, nhiệt huyết với công việc.
- Năng động, sáng tạo.
- Được training, cầm tay chỉ việc với người chưa có kinh nghiệm.
- Sẵn sàng đi làm ngay.
- Ứng viên từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, CSKH, Sales, Telesales là 1 lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cơ bản + Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng (Lên Đến 30 - 40 Triệu)
- Hoa hồng: từ 50.000.000đ đến 200.000.000đ/sản phẩm.
- Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp: gửi xe, hỗ trợ chi phí marketing, điện thoại...
-Thưởng nóng: tiền mặt, Iphone, Ipad, Macbook, xe Airblade/SH...
- Thưởng Best sale tuần, tháng, quý.
- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
- Được công ty đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.
- Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT theo luật lao động dành cho nhân viên gắn bó với công ty.
-Tham gia đầy đủ các chuyến du lịch hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10 Lương Định Của, p. Bình Khánh, quận 2, Tphcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

