Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP True Digital Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tòa 66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

CÔNG VIỆC CHÍNH: Tư vấn bán hàng và trả lời comment khi có khách hàng tương tác

• Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, sáng tạo nội dung, xây dựng kịch bản để tổ chức các buổi Livestream quảng bá sản phẩm của Nhãn hàng.

• Host các phiên sale online, tương tác với người xem và điều hướng mua hàng qua livestream.

• Nghiên cứu thông tin sản phẩm, giới thiệu, tư vấn bán hàng, giải đáp thắc mắc của người xem.

• Phối hợp với chuyên viên vận hành để đánh giá chỉ số phiên bán hàng online trực tiếp nhằm đưa ra các giải pháp tối ưu cho phiên sale online sau và mở rộng tệp khách hàng mới trên kênh.

• Cập nhật các xu hướng và phong cách Livestream mới.

• Trực tiếp lên hình trong các Video trên các nền tảng nhằm giới thiệu sản phẩm

• Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thời gian làm việc: Hành chính từ Thứ 2 - Thứ 6

• Giọng nói rõ ràng, giao tiếp linh hoạt, có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc, KH là một lợi thế.

• Làm việc chăm chỉ và tận tâm, cầu thị, có trách nhiệm.

• Trình độ từ trung cấp trở lên.

• Kỹ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp tốt.

• Biết lắng nghe, học hỏi nhanh.

Tại Công ty CP True Digital Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cứng: lên đến 8,000,000 (gross) + Hoa hồng: 2% trên GMV bán hàng mỗi tháng.

Cam kết sản phẩm được độc quyền về Giá Online trên mọi nền tảng.

Tuyển dụng tư vấn bán hàng và trả lời comment khi có khách hàng tương tác

Thời gian làm việc linh hoạt:

Fulltime: 8 tiếng 1 ngày từ 8h30 - 12h00 và 13h00 - 17h30

Part time: 4 tiếng 1 ngày [Ca 1: 8h30 - 12h3 Hoặc [Ca 2: 13h30 - 17h3

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP True Digital Việt Nam

