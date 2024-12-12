Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
- Hồ Chí Minh:
- |,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng tiềm năng (bán hàng)
Chăm sóc khách hàng
Triển khai thực hiện hợp đồng,Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, phụ trách theo dõi quản lý công nợ trong tệp khách hàng của mình
Thực hiện phát triển doanh thu.
Phối hợp với bộ phận Marketing lên kế hoạch và triển khai các chương trình như: giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới, ưu đãi vào các dịp lễ/Tết, tri ân khách hàng,...
Cập nhật thông tin về thị trường: sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh.
Làm các báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh.
Thực hiện có công việc khác khi có yêu cầu từ Cấp quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ cao đẳng đến đại học chuyên công nghệ thực phẩm, hoặc có kinh nghiệm trong ngành tương đương
Ngoại ngữ: Nghe, đọc hiểu từ ngữ chuyên ngành tiếng Anh, giao tiếp được bằng tiếng Anh
Trung thực, chịu khó, có ý tưởng sáng tạo, chấp nhận đi thị trường, thực tế thường xuyên.
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH và chế độ phúc lợi đầy đủ
Được tham gia các hoạt động kết nối nội bộ
Thời gian làm việc : 8h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, từ thứ 2 đến sáng thứ 7.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
