Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - |,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng tiềm năng (bán hàng)

Chăm sóc khách hàng

Triển khai thực hiện hợp đồng,Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, phụ trách theo dõi quản lý công nợ trong tệp khách hàng của mình

Thực hiện phát triển doanh thu.

Phối hợp với bộ phận Marketing lên kế hoạch và triển khai các chương trình như: giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới, ưu đãi vào các dịp lễ/Tết, tri ân khách hàng,...

Cập nhật thông tin về thị trường: sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh.

Làm các báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh.

Thực hiện có công việc khác khi có yêu cầu từ Cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi từ 22-35 tuổi

Tốt nghiệp từ cao đẳng đến đại học chuyên công nghệ thực phẩm, hoặc có kinh nghiệm trong ngành tương đương

Ngoại ngữ: Nghe, đọc hiểu từ ngữ chuyên ngành tiếng Anh, giao tiếp được bằng tiếng Anh

Trung thực, chịu khó, có ý tưởng sáng tạo, chấp nhận đi thị trường, thực tế thường xuyên.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương theo thỏa thuận.

Được tham gia BHXH và chế độ phúc lợi đầy đủ

Được tham gia các hoạt động kết nối nội bộ

Thời gian làm việc : 8h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin