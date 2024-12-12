Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH đầu tư TCS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi đi đến khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm, tư vấn và chốt đơn hàng.

Xử lý các cuộc gọi đến từ khách hàng, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, bán hàng theo yêu cầu của cấp trên.

Thực hiện các báo cáo theo định kỳ về kết quả công việc.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Có ít nhất [Số năm] năm kinh nghiệm ở vị trí Telesales hoặc các vị trí liên quan đến bán hàng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực thực phẩm chức năng, chăm sóc sức khỏe.

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công ty TNHH đầu tư TCS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn. ( không áp KPI)

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư TCS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin