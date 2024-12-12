Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Lucasta Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 793/49A Trần Xuân Soạn, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

· Tìm kiếm khách hàng, đối tác có nhu cầu xuất/nhập, vận chuyển hàng hóa qua đường biển và đường hàng không nội địa và quốc tế

· Chào giá dịch vụ, cước vận tải (air/sea) nội địa quốc tế cho khách hàng/đối tác

· Chăm sóc khách hàng, cập nhật thường xuyên tình trạng hàng hóa. Đảm bảo chất lượng dịch vụ theo đúng quy trình của Công ty

· Phối hợp cùng bộ phận Kế toán theo dõi, đối chiếu và thu hồi công nợ

· Duy trì chất lượng dịch vụ thông qua việc phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Địa chỉ phỏng vấn và làm việc: 793/49A Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

· Độ tuổi từ 22-35

· Kinh nghiệm trên 1 năm làm nhân viên kinh doanh cước tàu.

· Tiếng anh giao tiếp

· Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các chuyên ngành kinh tế, xuất nhập khẩu, logistics.

· Có kinh nghiệm trong ngành vận tải, freight forwarding là một lợi thế

· Sử dụng thành thạo Microsoft Office.

· Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.

QUYỀN LỢI:

· Được hưởng lương cơ bản + hoa hồng + phụ cấp theo chế độ công ty.

· Được hưởng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật.

· Được đi du lịch hàng năm

· Thưởng các ngày lễ lớn trong năm, sinh nhật, lương thứ 13.

· Làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và phát huy hết khả năng của mình trong công việc.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Xuất nhập khẩu

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

