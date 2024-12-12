Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 50 Triệu

Mức lương 8 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - MARYMY, 47, 47A Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Hồ Chí Minh 72414 - Toàn quốc, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 50 Triệu

VÁY đang tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm và kỹ năng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu để cùng đồng hành. Nếu bạn có tối thiểu 3 tháng kinh nghiệm trong ngành và sử dụng thành thạo tiếng Anh, đừng bỏ lỡ cơ hội này!

1. Xây dựng và quản lý danh sách khách hàng:

- Tiếp nhận các khách hàng tiềm năng từ phòng Marketing.

- Xây dựng mạng lưới quan hệ và duy trì mối liên hệ chặt chẽ với các khách hàng hiện tại và tiềm năng.

2. Quản lý quá trình bán hàng:

- Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm váy cưới và dịch vụ của công ty cho khách hàng.

- Hiểu và lắng nghe yêu cầu của khách hàng để đề xuất những giải pháp phù hợp nhất, bao gồm các gói dịch vụ và sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của khách hàng.

- Thực hiện các hoạt động tiếp thị và đàm phán giá cả để hoàn tất giao dịch.

3. Đề xuất các chương trình khuyến mãi và kêu gọi bán hàng:

- Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, và các sự kiện tiếp thị để thu hút khách hàng mới và tăng tỉ lệ chốt với khách hàng hiện tại đang chưa đưa ra quyết định.

- Tìm kiếm các cơ hội hợp tác cá nhân để tăng cường hoạt động kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành QTKD, Thương mại, ngoại thương, XNK, Kinh tế, Kinh doanh quốc tế....

Tối thiểu 3 -6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực sale xuất nhập khẩu

Tự tin, chủ động. Có kiến thức, nền tảng về Marketing Online/ Social Marketing là lợi thế,

Ưu tiên ứng viên viết quay, chỉnh sửa video.

Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thỏa thuận theo năng lực (Từ 8- 15 Triệu) + Hoa hồng (Thu nhập trung bình từ 10tr -50tr hoặc hơn)

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp trẻ trung

- Được tham gia các khoá học phát triển kỹ năng, bản thân, chuyên môn nghiệp vụ

- Tham gia các hoạt động Teambuilding tổ chức định kỳ hàng năm (Du lịch, Year End Party...)

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

- Thời gian làm việc linh hoạt : Từ 9H- 18H

GIA NHẬP VÁY NGAY HÔM NAY!

