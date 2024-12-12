Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHỰA THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường trong nước

• Thương lượng và đàm phán hợp đồng

• Phối hợp với phòng ban khác để theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng từ lúc đàm phán đến lúc hoàn tất hợp đồng

• Báo cáo hàng ngày, tuần, tháng cho ban giám đốc

• Thực hiện các công viêc khác để hỗ trợ cho công việc theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương

· Tốt nghiệp các trường cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, polymer, hoá chất hoặc nghành có liên quan. Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nhựa, hoá chất, bao bì là một lợi thế.

· Kỹ năng đàm phán, thương lượng

· Kỹ năng giaỉ quyết vấn đề

· Làm việc dưới áp lực cao, chủ động trong công việc

· Trung thực, ham học hỏi, cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì

· Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao Động

· Lương thoả thuận theo năng lực (thu nhập trung bình từ 15triệu/tháng – 25triệu/tháng)

· Thời gian làm việc: 8:00am – 17:00pm từ thứ hai đến thứ sáu; và 02 ngày thứ bảy mỗi tháng

· Địa điểm làm việc: KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA THỊNH VƯỢNG

