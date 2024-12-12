Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH NHỰA THỊNH VƯỢNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH NHỰA THỊNH VƯỢNG
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- KDC Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
• Tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường trong nước
• Thương lượng và đàm phán hợp đồng
• Phối hợp với phòng ban khác để theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng từ lúc đàm phán đến lúc hoàn tất hợp đồng
• Báo cáo hàng ngày, tuần, tháng cho ban giám đốc
• Thực hiện các công viêc khác để hỗ trợ cho công việc theo yêu cầu của ban giám đốc
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 01 năm ở vị trí tương đương
· Tốt nghiệp các trường cao đẳng/đại học chuyên ngành kinh tế, ngoại thương, polymer, hoá chất hoặc nghành có liên quan. Có kinh nghiệm làm việc trong các ngành nhựa, hoá chất, bao bì là một lợi thế.
· Kỹ năng đàm phán, thương lượng
· Kỹ năng giaỉ quyết vấn đề
· Làm việc dưới áp lực cao, chủ động trong công việc
· Trung thực, ham học hỏi, cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH NHỰA THỊNH VƯỢNG Thì Được Hưởng Những Gì
· Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật Lao Động
· Lương thoả thuận theo năng lực (thu nhập trung bình từ 15triệu/tháng – 25triệu/tháng)
· Thời gian làm việc: 8:00am – 17:00pm từ thứ hai đến thứ sáu; và 02 ngày thứ bảy mỗi tháng
· Địa điểm làm việc: KDC Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
