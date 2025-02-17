Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Daplast làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu

Mức lương 17 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 4BT2 Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, P.Vạn Phúc, Q. Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 17 - 23 Triệu

Đạt Mục Tiêu Kinh Doanh: Đảm bảo các mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của công ty được thực hiện. Điều này có thể bao gồm việc xây dựng các chiến lược bán hàng, đưa ra các kế hoạch và các biện pháp cải thiện hiệu suất kinh doanh.

Xây Dựng Quan Hệ Khách Hàng: Thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với khách hàng, bao gồm việc tìm kiếm khách hàng mới và duy trì sự hài lòng của khách hàng hiện tại.

Đưa Ra Chiến Lược Bán Hàng: Tạo ra các chiến lược và phương pháp bán hàng hiệu quả, giúp tối ưu hóa các quy trình và nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên kinh doanh.

Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh: Trưởng phòng kinh doanh phải thường xuyên báo cáo kết quả kinh doanh cho các cấp quản lý cao hơn, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận và các chỉ số quan trọng khác.

Đào Tạo và Phát Triển Nhân Viên: Tổ chức các chương trình đào tạo cho nhân viên kinh doanh để họ nâng cao kỹ năng bán hàng, giao tiếp và quản lý khách hàng.

Với Mức Lương 17 - 23 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc.

- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập.

- Cần ứng cử viên yêu thích công việc bán hàng, phát triển thị trường, kiên trì, chịu khó, nhiệt tình trong công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Có kinh nghiệm quản lý.

- Đối với nhân viên kinh doanh quốc tế nói tiếng Anh: trình độ tốt (nghe-nói-đọc-viết

Tại Công Ty Cổ Phần Daplast Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn: lương thỏa thuận khi phỏng vấn (có thưởng theo doanh số)

- Được hưởng các chế độ ưu đãi theo Quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành

- Được đào tạo, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm và thị trường

- Có cơ hội đi gặp khách hàng nước ngoài và tham gia các hội chợ Quốc tế

* Thời gian làm việc: toàn thời gian cố định, 8h/ngày (8h00 – 17h00), nghỉ chiều thứ 7 và ngày Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Daplast

