Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu

· Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch Bán hàng và phát triển thị trường

· Quản lý Trình Dược Viên OTC nhằm đạt mục tiêu doanh số Tháng, Quý, Năm

· Hỗ trợ Trình Dược viên công tác bán hàng và giải quyết vấn đề phát sinh

· Giám sát công tác thu hồi công nợ khách hàng, báo cáo kết quả kinh doanh cho Ban Tổng Giám đốc.

· Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng cũ và phát triển khách hàng tiềm năng trên địa bàn.

· Phối hợp với phòng Marketing để triển khai các chương trình Khuyến mãi, hậu mãi tới khách hàng

· Phối hợp với phòng NSHC tuyển dụng nhân sự, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ Trình Dược viên.

· Báo cáo tình hình hoạt động bán hàng và các biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình hoạt động của đối thủ và các sản phẩm mới.

· Nam tuổi < 45 sức khỏe tốt.

· Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Dược, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

· Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương hoặc Quản lý/Giám sát Kinh doanh kênh OTC công ty Dược phẩm.

· Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và giải quyết vấn đề thành thạo.

· Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành và sản phẩm.

· Có khả năng tự thúc đẩy, tự vạch định mục tiêu cụ thể và tập trung thực hiện mục tiêu.

· Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, tiếp thu các góp ý phản hồi.

· Am hiểu thị trường Mekong 1 (Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long) và có mối quan hệ khách hàng tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Fremed Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cứng thỏa thuận + Phụ cấp + Thưởng KPI theo chính sách công ty.

· Thưởng tháng 13, thưởng năm theo Chính sách Công ty.

· Được tham gia BHXH-YT-TN theo quy định nhà nước.

· Được hưởng các ngày nghỉ phép, Nghỉ Lễ - Tết hưởng lương theo Quy định của Nhà nước.

· Được cấp phát đầy đủ đồng phục, công cụ làm việc.

· Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

