Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu mới An Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Gần UBND huyện Thạch Hòa,Hà Nội, Huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu và chào bán sản phẩm của công ty cho khách hàng.

Khai thác khách hàng mới, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Thực hiện dịch vụ khách hàng để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.

Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng, đưa ra giải pháp phù hợp và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Đạt được mục tiêu doanh số và các chỉ tiêu khác được giao.

Hỗ trợ các hoạt động tiếp thị và bán hàng.

Soạn, ký hợp đồng với các khách hàng mới (đã có mẫu)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.

Có hiểu biết về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và có tinh thần làm việc nhóm.

Không yêu cầu ngoại ngữ

Sử dụng máy vi tính thành thạo

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực xây dựng

Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu mới An Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm, đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Chế độ hoa hồng hấp dẫn theo doanh số

Cơ hội thăng tiến trong công ty.

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Đi tham quan du lịch 1 lần/năm, lương thưởng tháng thứ 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu mới An Thịnh

