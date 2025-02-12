Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu mới An Thịnh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu mới An Thịnh
- Hà Nội:
- Gần UBND huyện Thạch Hòa,Hà Nội, Huyện Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn, giới thiệu và chào bán sản phẩm của công ty cho khách hàng.
Khai thác khách hàng mới, xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Thực hiện dịch vụ khách hàng để đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.
Thu thập thông tin phản hồi của khách hàng, đưa ra giải pháp phù hợp và cải thiện chất lượng dịch vụ.
Đạt được mục tiêu doanh số và các chỉ tiêu khác được giao.
Hỗ trợ các hoạt động tiếp thị và bán hàng.
Soạn, ký hợp đồng với các khách hàng mới (đã có mẫu)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán tốt.
Có hiểu biết về sản phẩm và dịch vụ của công ty.
Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi và có tinh thần làm việc nhóm.
Không yêu cầu ngoại ngữ
Sử dụng máy vi tính thành thạo
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực xây dựng
Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu mới An Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ hoa hồng hấp dẫn theo doanh số
Cơ hội thăng tiến trong công ty.
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Đi tham quan du lịch 1 lần/năm, lương thưởng tháng thứ 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu mới An Thịnh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
