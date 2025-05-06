Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ÁNH SÁNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu

Mức lương 18 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18 ngõ 172/69 Đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, tư vấn và phát triển khách hàng có nhu cầu về màn hình LED, màn hình ghép, màn hình tương tác.

Chăm sóc khách hàng, duy trì và mở rộng mối quan hệ kinh doanh.

Triển khai các đơn hàng, phối hợp cùng đội ngũ kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm & dịch vụ.

Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ngành công nghệ, thiết bị hiển thị.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, đàm phán và chốt deal tốt.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tư duy dịch vụ khách hàng tốt, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhập từ 18 – 35 triệu/tháng (Lương cứng + hoa hồng).

Thưởng lương tháng 13 + thưởng hiệu quả kinh doanh cuối năm.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, nghỉ mát, teambuilding.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm & kỹ năng bán hàng.

Data khách hàng có sẵn, hỗ trợ tối đa để phát triển doanh số.

Cách Thức Ứng Tuyển

