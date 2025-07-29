Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẢO VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25, Đường Nhuệ Giang, Phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Định hướng tìm kiếm, chọn lọc và chăm sóc nguồn khách hàng tiềm năng.

- Đưa ra các ý tưởng kinh doanh, lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện kế hoạch kinh doanh.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, thương lượng các điều khoản bán hàng với khách hàng.

- Báo cáo tình hình triển khai kinh doanh, đề xuất các tăng trưởng mở rộng hoạt động.

- Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phòng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo Vì tính văn phòng (Word, Excel) và biết sử dụng các phần mềm công cụ như Canva.

- Cần thận, trung thực, chịu khó, có trách nhiệm với công việc, có ý chí cầu tiến.

- Nam/ nữ tốt nghiệp tử Trung cấp, Cao đẳng trở lên ưu tiên ứng viên Tốt nghiệp chuyên ngành PCCC hoặc ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Yêu thích kinh doanh, có trách nhiệm và nhiệt tình với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẢO VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập: Lương cơ bán + hoa hồng.

- Tăng lương theo kết quả công việc và ưu đãi đối với nhân viên làm lâu năm.

- Hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Được hướng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY BẢO VIỆT

