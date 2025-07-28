Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN AN LẠC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HUD Tower, 37 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Bán hàng: thường xuyên tương tác, giới thiệu thông tin về chương trình ưu đãi, sản phẩm. Chốt sales, bán hàng và giải quyết nhanh chóng các thắc mắc, đồng thời đưa ra giải pháp xử lý kịp thời.

Chăm sóc khách hàng: Thực hiện đầy đủ quy trình chăm sóc khách hàng do Công ty quy định. Thường xuyên liên lạc để tiếp nhận yêu cầu của khách hàng và tiến hành các giải pháp để thực hiện yêu cầu.

Chăm sóc, hoàn thiện thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng cũ có nhu cầu sử dụng tiếp dịch vụ hoặc sản phẩm. Đạt mục tiêu, doanh số khách hàng giới thiệu do công ty đề ra.

Góp phần giám sát chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Lưu trữ dữ liệu và lập báo cáo công việc định kỳ hoặc khi có yêu cầu phát sinh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý kinh doanh và cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Biết tiếng Trung là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

Kỹ năng tìm kiếm & khai thác khách hàng

Kỹ năng làm việc nhóm, thương lượng đàm phán hiệu quả

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và/hoặc các ngành bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, kinh doanh là 1 lợi thế.

Có kiến thức về Phong thủy, Tôn giáo là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN AN LẠC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập gồm: Lương cứng (12-20tr) + hoa hồng (10-30tr)

Ngành nghề tiềm năng, sản phẩm cao cấp, ít cạnh tranh.

Tham gia các chương trình đào tạo chuyên nghiệp của công ty.

Chính sách lương, thưởng rõ ràng, hấp dẫn, có đánh giá lương định kỳ.

Được sự hỗ trợ & kèm cặp của các quản lý trực tiếp có kinh nghiệm & năng lực bán hàng.

Có cơ hội phát triển lên các vị trí trưởng nhóm và quản lý tại công ty

Các chế độ phúc lợi đầy đủ và tốt nhất thị trường: Thưởng các ngày lễ tết, tham gia BHXH, BHYT theo quy định pháp luật, du lịch hàng năm, khám sức khỏe,...

Môi trường Tập đoàn quy mô lớn, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN AN LẠC

