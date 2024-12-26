Tuyển Nhân viên kinh doanh CALIFORNIA FITNESS & YOGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 10 Triệu

CALIFORNIA FITNESS & YOGA
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Mức lương
2 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- TNL Plaza, The Goldview, Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Hồ Chí Minh

- Toà B, Chung cư Sky City, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ

- Tòa Nhà Bưu Điện Thành Phố, 271 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 10 Triệu

Là một Đại sứ Sống khỏe California, bạn sẽ đại diện cho thương hiệu California Fitness & Yoga, truyền cảm hứng cho mọi người hướng tới một lối sống khỏe mạnh và toàn diện. Vai trò của bạn là kết nối với khách hàng tiềm năng, giới thiệu những giá trị đột phá từ Hệ sinh thái Sức khỏe của California, và thúc đẩy tăng trưởng số lượng hội viên. Bạn sẽ xây dựng những mối quan hệ có giá trị, hỗ trợ mọi người đạt được mục tiêu sức khỏe của mình, và lan tỏa thông điệp "Một đời sống khỏe" qua các giá trị của Hệ sinh thái Sức khỏe California.
Trách nhiệm chính
Đại diện và quảng bá các chương trình sức khỏe của California, bao gồm thẻ hội viên, các dịch vụ và sản phẩm tới với khách hàng mới.
Xây dựng và duy trì các mối quan hệ vững chắc với khách hàng tiềm năng để hỗ trợ hành trình sức khỏe của họ.
Tương tác với khách hàng thông qua mạng xã hội, sự kiện và tiếp cận trực tiếp, đảm bảo sự hiện diện thương hiệu nhất quán.
Tích cực tìm kiếm các cơ hội và đối tượng mới để mở rộng sự hiện diện của thương hiệu trong thị trường sức khỏe.
Chỉ số Hiệu suất Chính (KPIs)
Thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu tháng/quý được giao.
Duy trì thái độ làm việc tốt.
Hoàn thành 100% các khóa đào tạo bắt buộc của công ty trong thời gian quy định.
Giai đoạn thử việc 2 tháng: Trong thời gian này, cần đạt chỉ tiêu 3 hợp đồng mỗi tháng.

Với Mức Lương 2 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nền tảng hoặc quan tâm đến lĩnh vực thể dục, sức khỏe hoặc các ngành liên quan là một lợi thế, nhưng không bắt buộc.
Không yêu cầu trình độ học vấn cụ thể; đam mê về sức khỏe và thể chất là tiêu chí chính.
Có kinh nghiệm bán hàng hoặc chăm sóc khách hàng là một điểm cộng.
Khuyến khích ứng viên tự do ở mọi trình độ và lĩnh vực ứng tuyển.

Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA Thì Được Hưởng Những Gì

Giới thiệu được hợp đồng membership thứ nhất => nhận được 2 triệu hoa hồng
Giới thiệu được hợp đồng thứ hai => nhận được thêm 4 triệu
Từ hợp đồng thứ 3 trở đi, mỗi hợp đồng có thể nhận được 4 triệu HOẶC nhận được 5% hoa hồng/ hợp đồng term (5% cho tổng chi tiêu hệ sinh thái Cali).
HOẶC
Lưu ý:
- Hợp đồng được coi là hợp lệ là hợp đồng term có giá trị ít nhất 10 triệu trở lên và khách hàng không phải là hội viên Cali trong vòng 6 tháng.
- Hợp đồng term là hợp đồng trả 1 lần.
Thẻ thành viên nhân viên California: Được sử dụng tất cả các câu lạc bộ trong hệ thống câu lạc bộ của California
Làm việc từ xa (Remote): Linh hoạt làm việc từ xa; chỉ cần họp/trao đổi qua call với quản lý một lần mỗi tuần để cập nhật tình hình.
Đào tạo toàn diện về Hệ sinh thái Chăm sóc Sức khỏe của California: Khóa đào tạo đầy đủ để hiểu về thương hiệu và dịch vụ.
Định danh Đại sứ: Nhận danh thiếp, thẻ đại sứ California và chứng nhận vai trò của bạn.
Môi trường năng động: Trở thành một phần của thương hiệu sức khỏe đam mê và đang phát triển.
Cơ hội nghề nghiệp: Phát triển trong công ty với tiềm năng thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CALIFORNIA FITNESS & YOGA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Văn phòng chính: Tòa nhà Gold View, 346 Bến Vân Đồn, P. 1, Q. 4, TP. HCM

