Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 81 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng và đề xuất hợp tác với các đối tác liên kết, các kênh bán hàng:
Đảm bảo doanh số bằng việc liên tục tìm kiếm đối tác/ khách hàng mới và duy trì mối quan hệ hiệu quả với các đối tác/ khách hàng hiện tại.
Tư vấn các sản phẩm và dịch vụ của công ty một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh được giao, tạo dựng niềm tin với đối tác/ khách hàng và nâng cao uy tín của công ty trên thị trường.
Đạt được mục tiêu kinh doanh hàng tháng / hàng năm do công ty đề ra.
Theo dõi hợp đồng khách hàng
2. Hỗ trợ triển khai các hoạt động đối nội, đối ngoại, marketing sự kiện nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị trường địa bàn hoạt động
3. Thực hiện việc báo cáo công việc cho cấp quản lý trực tiếp và thực hiện các công việc liên quan.
4. Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực sale, kinh doanh, ...các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên ứng viên đã từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất
Tiếng Anh: đọc hiểu văn bản, giao tiếp tốt.
Tinh thần chịu tiếp thu và học hỏi, có thái độ chủ động, TỈ MỈ và nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp cận với những sản phẩm siêu sang và những dự án villa, biệt thự với giá trị đầu tư cao (Hồ Chí Minh: Vinhome Bason, Chateau/ Phú Mỹ Hưng, Diamond Island ...), (Hà Nội: Ciputra, Vinhome Riverside, Starlake, ...)
Nhận % hoa hồng từ dự án.
Được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn hàng tháng, quý, năm.
Được nhận tổng số ngày phép từ đầu năm và sắp xếp nghỉ để du lịch xa.
Có cơ hội được đi Châu Âu để học hỏi và trải nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHAN ANH LUXURY LIVING

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 81 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

