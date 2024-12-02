Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư IOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư IOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư IOT
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Công ty Cổ Phần Đầu Tư IOT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư IOT

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 2, tòa nhà AZ Lâm Viên, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội., Cầu Giấy, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

• Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm: Smart Tivi, Màn hình tương tác, Màn hình chuyên dụng, Màn hình ghép, Máy chiếu và Thiết bị trình chiếu chuyên nghiệp, Phòng họp thông minh, Âm thanh mà Công ty đang phân phối, cung cấp như: NEC, SHARP, INFOCUS, ARVOX...
• Đề xuất chiến lược và kế hoạch kinh doanh nhằm tăng doanh số bán hàng
• Đưa ra chính sách hỗ trợ phù hợp cho từng khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng
• Nghiên cứu để đưa ra giải pháp và chuyển giao công nghệ đến khách hàng
• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
• Tiếp nhận và xử lý các trường hợp cần thuyết minh liên quan đến sản phẩm, giải quyết các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm
• Nghiên cứu, đánh giá thị trường, lên kế hoạch và triển khai kế hoạch mở rộng thị trường mới
• Thực hiện tổng hợp, báo cáo công việc định kỳ theo tuần/tháng/quý lên cấp trên để có hướng giải quyết kịp thời
• Theo dõi và phối hợp với kế toán giải quyết tình hình công nợ của khách hàng được phân công phụ trách

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (Ưu tiên: CNTT, Điện tử - Điện tử viễn thông...)
• Ưu tiên: Người có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong cùng lĩnh vực (Thiết bị và Giải pháp hiển thị, Thiết bị và Giải pháp nghe nhìn, Điện nhẹ, CNTT...) hoặc chăm sóc khách hàng
• Tiếng Anh: Đọc hiểu và giao tiếp cơ bản
• Thành thạo tin học văn phòng
• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Có khả năng đàm phán và trình bày kế hoạch kinh doanh, giải pháp cũng như thông tin cần thiết đến khách hàng
• Chủ động và có trách nhiệm với công việc
• Có phương tiện đi lại
• Sẵn sàng đi công tác tỉnh
• Năng động, nhiệt tình, có thể làm việc độc lập và theo nhóm
• Chịu được áp lực trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư IOT Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Theo năng lực (Bao gồm: Lương cứng 10-20 triệu, thưởng KPI và Hoa hồng kinh doanh,...)
• Hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định của Luật Lao Động
• Đóng bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến cao
• Du lịch công ty hàng năm, các hoạt động Teambuilding, Lễ, Tết, Sinh nhật
• Cơ hội được tham gia đào tạo ngắn/dài hạn theo chương trình đào tạo của nhà cung cấp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư IOT

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa AZ Lâm Viên, Số 107 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

