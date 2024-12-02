Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Vinahud, Trung Yên 9, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn khóa học phù hợp với nhu cầu & định hướng của học viên qua điện thoại
Liên hệ warm-call với khách hàng khi khách hàng liên hệ/đăng ký
Đưa ra giải pháp cho khách hàng khi cần thiết
Quản lý dữ liệu & thu thập thông tin khách hàng trên CRM
Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng sau bán.
Phối hợp với team marketing đánh giá hiệu quả công việc.
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho học viên trong quá trình học tập
Làm báo cáo công việc hằng ngày & hằng tuần & hằng tháng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chủ động trong công việc
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế
Giọng nói dễ nghe, nhiệt tình trong công việc
Yêu thích, đam mê công việc sales
Ứng biến & xử lý tình huống tốt
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp data khách hàng tiềm năng (ads)
Làm việc tại môi trường giáo dục chuyên nghiệp
Được tạo nền móng cho sự nghiệp
Được đào tạo bài bản bởi các Ban Quản Lý có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
Thu nhap: 8M-12M bao gồm: Lương cứng (dựa theo mốc hoàn thành: KPI 300 triệu/ tháng) + Lương Hiệu suất + Phụ cấp + Thưởng đột xuất khác (dựa trên mốc hoàn thành KPI đề ra)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT STEP GROUP
