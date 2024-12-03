Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ngách 1/2 Đỗ Nhuận, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Xây dựng kế hoạch, phương án bán hàng trên các nền tảng online (chủ yếu qua các trang mạng xã hội: Facebook, Zalo, Tiktok, …)

- Tiếp nhận data khách hàng, giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng mua và sử dụng sản phẩm của Công ty.

- Trực tiếp soạn thảo, thực hiện giao kết hợp đồng với khách hàng. Đồng thời, hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ đến khi khách hàng hoàn thành thanh toán hết và kết thúc đơn hàng.

- Tiếp nhận và giải quyết những khiếu nại/ phản ánh của khách hàng về chất lượng sản phẩm hoặc về thời gian giao hàng, … đảm bảo khách hàng hài lòng, tin cậy theo đúng quy trình.

- Báo cáo kịp thời lên cấp trên, GĐ về nhu cầu và các vấn đề/ mối quan tâm của khách hàng đối với những vấn đề cần có sự hỗ trợ.

- Tổng hợp và báo cáo công việc theo ngày, tuần, tháng cho quản lý trực tiếp.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20 – 35 tuổi

- Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel), và các thiết bị văn phòng (máy tính, máy in)

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên

- Nhiệt tình, năng động, chăm chỉ, chịu khó và có trách nhiệm.

- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình tốt.

- Có thể làm việc độc lập và chịu được áp lực trong công việc.

- Yêu thích công việc bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12.000.000 – 20.000.000VNĐ (Lương cứng + hoa hồng + thưởng)

- Hỗ trợ cơm trưa tại Công ty

- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

- Tham gia đào tạo, phát triển bản thân hàng tháng

- Tham gia các hoạt động chung của Công ty: sinh nhật tháng, du lịch, teambuilding năm,...

- Thưởng Lễ, Tết và lương tháng 13 theo quy định Công ty.

- Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h30, từ thứ 2 đến thứ 7.

Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin