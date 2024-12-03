Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ACACY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 25,Capital Place, 29Liễu Giai, PhườngNgọc Khánh,QuậnBaĐình,TP.Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Chủ động tìm kiếm và tiếp cận các doanh nghiệp, khách hàng có nhu cầu về dịch vụ logistics.

- Đánh giá và phân tích sâu sắc nhu cầu của từng khách hàng và tư vấn giới thiệu các dịch vụ Logistics phù hợp với nhu cầu khách hàng

- Thực hiện đàm phán, thương lượng và ký kết hợp đồng với khách hàng.

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

- Chủ động phối hợp với cấp trên để xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh hiệu quả

- Lập báo cáo chi tiết về quá trình làm việc, tiến độ thực hiện công việc và kết quả đạt được cho quản lý trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên tốt nghiệp Cao đẳng trở lên khối ngành Kinh tế

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, tư vấn khách hàng qua điện thoại.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành logistics, chuyển phát nhanh và thành thạo các phần mềm hỗ trợ bán hàng có tích hợp đơn vị vận chuyển.

- Sẵn sàng di chuyển để tư vấn khách hàng tại các địa điểm khác nhau khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH ACACY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh từ 15 - 20 triệu/tháng (Lương cơ bản thỏa thuận theo năng lực + Hoa hồng kinh doanh).

- Thử việc 2 tháng, nhận 100% lương cơ bản trong thời gian thử việc.

- Được đánh giá năng lực thường xuyên và có lộ trình thăng tiến rõ ràng, cùng với các khóa đào tạo về sản phẩm, đào tạo phát triển kỹ năng của bản thân

- Hưởng đầy đủ các chính sách đãi ngộ về BHYT, BHXH, BHTN, 12 ngày nghỉ phép năm... theo quy định của Luật Lao động hiện hành

- Tham gia vào một môi trường làm việc năng động, sáng tạo, được khuyến khích phát huy tối đa khả năng của mình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ACACY

