Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Chế Phẩm Sinh Học Dasshu Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chế Phẩm Sinh Học Dasshu Nhật Bản
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty Cổ Phần Chế Phẩm Sinh Học Dasshu Nhật Bản

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Chế Phẩm Sinh Học Dasshu Nhật Bản

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, Tòa nhà CT1, Ngô Thị Nhậm, Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Mô tả công việc
• Liên hệ, xem xét nhu cầu khách hàng từ tệp data công ty cung cấp => tư vấn giải pháp nông nghiệp cho khách hàng.
• Phân tích, đánh giá, đề xuất các sản phẩm (của công ty) phù hợp cho cây trồng của khách hàng.
• Đàm phán, thương lượng và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về các vấn đề cây trồng hoặc sản phẩm công ty (Công dụng, lộ trình sử dụng, số lượng và giá cả,...)
• Xây dựng, phát triển, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm:
+ Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực nông nghiệp
+ Hoặc từng có kinh nghiệm về sale, chăm sóc khách hàng, tư vấn,...
• Kỹ năng giao tiếp tốt., kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thương lượng và đàm phán
• Cẩn thận, trung thực, hòa đồng, chịu học hỏi, linh hoạt trong giải quyết công việc., chịu áp lực công việc cao, và có đam mê với lĩnh vực nông nghiệp...
• Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Chế Phẩm Sinh Học Dasshu Nhật Bản Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng best sale ngày, tuần, tháng, quý, năm (quà lên tới 5 chỉ vàng)
Thưởng lễ, Tết, thưởng lương tháng 13... và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và sự đóng góp cho Công ty.
Quà sinh nhật, party cuối năm, du lịch, cùng các chương trình team building khác theo tình hình hoạt động công ty.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...
Môi trường việc năng động, vui vẻ
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm
- Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà CT1, Ngô Thị Nhậm, Quang Trung, Hà Đông

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chế Phẩm Sinh Học Dasshu Nhật Bản

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chế Phẩm Sinh Học Dasshu Nhật Bản

Công Ty Cổ Phần Chế Phẩm Sinh Học Dasshu Nhật Bản

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4 Số 229 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

