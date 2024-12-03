Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Zento Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 44 Trần Kim Xuyến
- Yên Hòa
- Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Tư vấn,bán hàng và chăm sóc KH tại CH
- Đảm bảo hàng hóa trưng bày, giữ gìn vệ sinh CH
- Sắp xếp, chuẩn bị hàng hóa để giao cho KH theo đơn
- Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn , chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, giao tiếp tốt
Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Tổng thu nhập : 7-9 triệu
- Chế độ: BHXH sau 6 tháng lv
- Thưởng lễ, tết theo quy định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zento Việt Nam
