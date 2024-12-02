Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WI làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Tìm kiếm và xây dựng quan hệ với khách hàng tiềm năng.

- Tư vấn, đàm phán và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ truyền thông trên website.

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm sales từ 6 tháng trở lên, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

- Khả năng tổ chức, sắp xếp, điều phối công việc, làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có trách nhiệm với công việc, khả năng chịu được áp lực cao.

- Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng và hoa hồng hấp dẫn: Lương cơ bản 8.000.000

- Thưởng doanh thu lên tới 35%.

- Được đào tạo và dẫn dắt bởi những Quản lý Kinh doanh xuất sắc, môi trường làm việc năng động với kết nối.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin