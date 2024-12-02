Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG KOG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1/2 Ngõ 27 Huỳnh Thúc Kháng - P. Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Tìm hiểu, cập nhật thông tin chi tiết về khách hàng, đối tác từ nhiều nguồn.

Tư vấn kế hoạch, giải pháp phù hợp với mục tiêu kinh doanh, truyền thông của khách hàng.

Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh: Báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng & chăm sóc khách hàng.

Phối hợp cùng bộ phận khác nhằm mang đến lợi ích và hiệu quả tối đa trong triển khai dự án với khách hàng.

Quản lý dữ liệu khách hàng theo sự phân công từ bộ phận quản lý.

Duy trì phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán & thuyết phục tốt, lưu giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng.

Khả năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.

Khả năng giao tiếp rành mạch, rõ ràng để phân tích được yêu cầu của khách hàng.

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng, Canva.

Khả năng làm việc nhóm & cá nhân tốt.

Nắm được tổng quan về Digital Marketing / Marketing.

Tinh thần chủ động trong công việc, chịu được áp lực cao.

Đam mê và yêu thích Marketing.

Ham học hỏi, có ý thức nâng cao kiến thức và kinh nghiệm.

Mức lương từ 7.000.000đ - 15.000.000đ / tháng (Lương cứng + thưởng theo doanh số)

Thưởng theo năng lực và chất lượng công việc được giao.

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe.

Được đào tạo Marketing / Branding từ cơ bản đến nâng cao hàng tuần, hàng tháng.

Sinh hoạt tháng, quý. năm (Team Building, du lịch, YEP ...)

Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định.

Thưởng các ngày lễ + lương tháng 13 (thưởng Tết)

