Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 64 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm vật tư viễn thông đến khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Thiết lập quan hệ với khách hàng mới và khách hàng tiềm năng.

Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường kinh doanh.

Phát triển các kênh bán hàng online.

Gặp gỡ, trao đổi và báo giá cho khách hàng.

Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, đơn đặt hàng.

Giám sát giao hàng, xuất hóa đơn, kiểm tra chất lượng sản phẩm với khách hàng.

Đốc thúc khách hàng thanh toán và thu hồi công nợ.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chờ bằng

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông hoặc kinh doanh.

Năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000 - 30.000.000 VND

Quyền lợi:

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH theo quy định.

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả công việc.

Xét tăng lương 1 lần/năm.

Phụ cấp tiền ăn trưa, điện thoại, gửi xe. Du lịch, dã ngoại cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần viễn thông công nghệ Việt Nam

