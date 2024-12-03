Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH DFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 40 Ngõ 162 Khương Trung Thanh Xuân Ha Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

1. Quảng cáo bài viết trên FB và Zalo để thu hút khách hàng.

2. Trả lời tư vấn báo giá cho khách hàng.

3. Chốt các đơn hàng mua hộ hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam

4. Chăm sóc giải quyết khiếu nại cho khách hàng.

5. Gọi điện theo data chăm sóc KH có sẵn trong công ty.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học, chăm chỉ thật thà, khả năng tính toán tốt và ghi nhớ tốt, giao tiếp tốt,

- Làm việc lâu dài nghiêm túc, cách thức làm việc chuyên nghiệp.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Có kinh nghiệm làm việc Facebook hoặc bán hàng ONLINE là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH DFT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương chính thức: 8.500.000đ – 9.000.000đ (Thử việc 02 tháng: lương 7.500.000đ) – Tùy thuộc vào kinh nghiệm.

- Hàng năm sẽ được tăng lương từ 5-10% theo quy định.

- Thời gian làm việc (8 tiếng): 8h15 – 17h30 (nghỉ trưa 12h15 đến 13h30) – Từ Thứ 2 đến thứ 7.

- Lương tháng thứ 13.

- Thưởng liên hoan trong các dịp lễ, tết: Tết âm lịch, Tết dương lịch, 2/9, 30/4 & 1/5, Trung thu, 08/03, 20/10….

- Quà tặng sinh nhật, kết hôn, sinh con….

- Du lịch, nghỉ phép năm hưởng nguyên lương

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của luật Việt Nam

- Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH DFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin