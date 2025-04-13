Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận các khách thuê tiềm năng cho thuê (Trung tâm thương mại, Tòa nhà Văn phòng, Shophouse...) theo địa bàn phụ trách;
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng các giải pháp cho thuê phù hợp nhất để khách hàng ký hợp đồng;
Thực hiện tư vấn các dịch vụ: Hỗ trợ giải thích cho khách hàng về các thủ tục thuê và theo dõi đến khi chốt được hợp đồng; Hỗ trợ khách hàng trong đàm phán điều khoản hợp đồng thuê để có các giao dịch cho thuê thành công;
Thực hiện thủ tục ký kết hợp đồng cho thuê;
Xây dựng Database khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị tiềm năng;
Nghiên cứu đánh giá đối thủ, thị trường. Đề xuất các phương án, chính sách phù hợp để thúc đẩy doanh số tại từng thời điểm.
Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng
Chăm sóc khách hàng sau khi chốt được hợp đồng cho thuê;
Phối kết hợp với các bộ phận liên quan để đưa khách vào thi công, đốc thúc khách khai trương gian hàng, thanh toán đúng cam kết.
Làm các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của BLĐ và nhu cầu công việc
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp Quản lý

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 8-15 triệu/tháng + Hoa hồng hấp dẫn = Tổng thu nhập lên đến 50 triệu/tháng
Thu nhập hấp dẫn:
Lương cứng 8-15 triệu/tháng + Hoa hồng hấp dẫn = Tổng thu nhập lên đến 50 triệu/tháng
Thưởng lễ tết, lương tháng thứ 13+++;
Cơ hội nâng cấp bản thân không ngừng với những khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn, kỹ năng, có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn sau 1-3 năm gắn bó;
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm & phúc lợi theo quy định của Nhà nước và được hưởng thêm các chính sách đãi ngộ dành riêng cho CBCNV của Tập đoàn (Phụ cấp, du lịch, teambuilding, chăm sóc sức khỏe, CLB thể thao, cà phê & trà chiều...)
Văn phòng làm việc đẹp và sáng tạo bậc nhất; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với 85% là 9X.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

