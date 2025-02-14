Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

- Nộp hồ sơ kế toán cho chi nhánh Hồ Chí Minh.

- Hỗ trợ thủ tục thành lập chi nhánh Việt Nam

- Hỗ trợ nhân viên mới

- Tiến hành họp tại các công ty kế toán bằng tiếng Việt

- Thực hiện một số nhiệm vụ hành chính

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do quản lý người Nhật giao.

‐Xác định và giải quyết các nhu cầu cốt lõi của khách hàng, lập và thực hiện các kế hoạch thành công (kế hoạch tiếp nhận, lịch trình, v.v.).

- Hỗ trợ triển khai dịch vụ và vận hành trơn tru (tiến hành họp với các công ty hợp đồng, cung cấp đào tạo sử dụng , v.v.).

- Hiểu rõ người ra quyết định, quy trình ra quyết định và phát triển các kịch bản gia hạn cho đến lần cập nhật tiếp theo, đồng thời làm việc độc lập để đạt được thỏa thuận về các bản cập nhật.

- Phối hợp với Quản lý tài khoản và các nhóm khác để thực hiện các hoạt động tiếp nhận với các khách hàng quy mô lớn.

- Khám phá các phương pháp tiếp nhận mới và các trường hợp sử dụng sản phẩm, chia sẻ thông tin chi tiết với nhóm Thành công của khách hàng và bộ phận bán hàng, đồng thời cung cấp phản hồi cho các nhóm phát triển và sản phẩm.

- Nhiệm vụ khác sẽ được giao bởi người quản lý

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học

- Tiếng Nhật: Có chứng chỉ N2 (để hỗ trợ khách hàng người Nhật)

- Có hơn 5 năm kinh nghiệm giao tiếp và làm việc trực tiếp với khách hàng/ nhà cung cấp,... chẳng hạn như trong bộ phận dịch vụ khách hàng hoặc bán hàng

- Quan tâm đến công nghệ xây dựng

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Đánh giá hiệu suất hằng năm: 2 lần/năm

- Thưởng hiệu suất cho toàn thể nhân viên

- Thưởng sáng chế và phát minh

- Gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt ngay cả trong thời gian thử việc

- Khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể nhân viên

- 12 ngày nghỉ phép hằng năm, + Nghỉ lễ Tết theo lịch Nhật Bản

- Du lịch công ty, Tiệc cuối năm

- Bảo hiểm toàn bộ lương gross

- Quà tặng Tết/ Trung thu

- Thưởng nóng khi giới thiệu thành viên (Giới thiệu)

- Cà phê và trà miễn phí

- Làm việc hybrid

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

