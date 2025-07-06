Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Ngày đăng tuyển: 06/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84

- 86 Nguyễn Trường Tộ, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1. Hoạch định chiến lược & Phát triển mô hình kinh doanh:
- Xây dựng tầm nhìn, định vị thương hiệu ẩm thực của Elite of Saigon trong phân khúc du thuyền cao cấp tại Việt Nam và khu vực.
- Điều hành hoạch định chiến lược tăng trưởng F&B theo giai đoạn: phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường khách hàng.
- Nghiên cứu xu hướng F&B quốc tế, phân tích dữ liệu khách hàng để liên tục đổi mới mô hình trải nghiệm ẩm thực trên tàu.
- Xây dựng hệ thống sản phẩm dịch vụ độc quyền: thực đơn trải nghiệm theo hành trình, món đặc trưng, fine dining kết hợp biểu diễn, tiệc chủ đề trên sông…
2. Quản trị lãnh đạo & Phát triển đội ngũ:
- Tham gia hoạch định cơ cấu tổ chức bộ phận F&B, xây dựng năng lực lãnh đạo cho cấp trung (Bếp trưởng, Bar trưởng, Quản lý nhà hàng...).
- Thiết kế chương trình đào tạo nội bộ nâng cao năng lực đội ngũ (kỹ năng chuyên môn, tư duy dịch vụ, quản lý vận hành, cross-training).
- Truyền cảm hứng và xây dựng văn hoá làm việc chủ động, chuẩn mực, gắn bó và cam kết chất lượng.
- Làm việc với đối tác tuyển dụng, đào tạo quốc tế nếu cần thiết (sommeliers, chefs, service experts...).
3. Quản lý toàn bộ vận hành F&B:
- Giám sát chuỗi vận hành: kho bếp – chế biến – phục vụ – vệ sinh – bảo trì thiết bị – an toàn thực phẩm.
- Đảm bảo chuẩn hoá quy trình làm việc theo tiêu chuẩn quốc tế (HACCP, ISO 22000, maritime food safety…).
4. Quản trị tài chính và kiểm soát hiệu quả:
- Lập và kiểm soát ngân sách toàn bộ hệ thống F&B theo quý/năm/tour.
- Phân tích hiệu suất chi phí và lợi nhuận từng loại hình dịch vụ, thực đơn, chương trình ưu đãi.
- Xây dựng định mức tiêu hao, tỷ lệ thất thoát cho nguyên liệu/kho hàng, kiểm soát tổn thất và tồn kho.
Đề xuất đầu tư thiết bị, nguyên liệu, nhân sự phù hợp với kế hoạch phát triển dài hạn.
5. Trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ:
- Giám sát chỉ số hài lòng khách hàng, chủ động xử lý phản hồi hoặc sự cố dịch vụ.
- Thiết lập quy trình phục vụ chuẩn hóa cho các phân khúc: khách đoàn, VIP, gia đình, khách quốc tế...
- Xây dựng chương trình ẩm thực chủ đề theo mùa/lễ hội hoặc theo thị trường mục tiêu (châu Á, châu Âu, chay, detox...).
- Trực tiếp tiếp đón và xử lý yêu cầu đặc biệt từ các đoàn quan trọng, đối tác chiến lược hoặc khách mời cấp cao.
6. An toàn – pháp lý – phối hợp hàng hải:
- Đảm bảo toàn bộ hoạt động F&B tuân thủ quy định pháp luật, tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và luật hàng hải.
- Đại diện làm việc với các cơ quan kiểm định, PCCC, cảng vụ khi cần.
- Chủ động phối hợp với bộ phận kỹ thuật, vận hành tàu trong các hoạt động liên quan đến bảo trì thiết bị F&B.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học trở lên ngành Quản trị NH-KS, Du lịch, F&B.
- Kinh nghiệm: 3–5 năm ở vị trí điều hành tương đương tại nhà hàng, khách sạn, hoặc du thuyền cao cấp.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm F&B trên tàu biển, du thuyền; hiểu khẩu vị đa quốc gia và logistics bếp tàu.
- Kỹ năng: Lãnh đạo, chiến lược, giao tiếp tiếng Anh tốt (ưu tiên biết thêm ngoại ngữ khác).
- Phẩm chất: Quyết đoán – Tỉ mỉ – Tinh tế – Chủ động – Trách nhiệm cao.

Tại CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh (thương lượng khi phỏng vấn).
- Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có định hướng phát triển lâu dài.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực du thuyền và khách sạn cao cấp.
- Xét tăng lương 06 tháng/ lần.
- Thưởng chung hàng tháng.
- Chính sách phúc lợi bổ sung như hiếu, hỷ, ốm, thai sản dành cho vợ, chồng, tứ thân phụ mẫu.
- Hỗ trợ ăn trưa, ăn tối.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG

CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 123 Lý Tự Trọng P Bến Thành Q1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

