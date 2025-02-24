Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phong Phát Đạt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 3 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phong Phát Đạt
- Hưng Yên:
- ĐT 379, thôn Bình Phú, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 15 Triệu
· Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa
· Trực tiếp tư vấn, báo giá cho các khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải – vận chuyển hàng hóa Bắc – Trung - Nam
· Gọi điện, gửi email, chat với khách hàng khi có liên hệ qua hộp chat
· Thương lượng khách hàng ký hợp đồng
· Gửi thông tin lô hàng cho các bên liên quan. Theo dõi, cập nhật, xử lý vận đơn đang thực hiện
· Hỗ trợ công việc theo yêu cầu của giám đốc
· Sau khi có khách hàng có thể làm việc độc lập như: Tự tuyển nhân viên dưới cấp, tùy vào lợi nhuận tự chi trả nhân viên mà mình tuyển dụng
Với Mức Lương 3 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales 2-3 năm trong ngành vận tải
· Có khả năng thuyết phục cao và làm việc độc lập
· Chủ động, linh hoạt, cẩn thận, có trách nhiệm cao
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phong Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì
· Từ tháng thứ 3 được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT
· Thưởng Tết Âm Lịch: Lương tháng 13
· Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
· Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phong Phát Đạt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
