Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phong Phát Đạt làm việc tại Hưng Yên thu nhập 3 - 15 Triệu

Mức lương 3 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - ĐT 379, thôn Bình Phú, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

· Tìm kiếm, khai thác khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng hóa

· Trực tiếp tư vấn, báo giá cho các khách hàng sử dụng dịch vụ vận tải – vận chuyển hàng hóa Bắc – Trung - Nam

· Gọi điện, gửi email, chat với khách hàng khi có liên hệ qua hộp chat

· Thương lượng khách hàng ký hợp đồng

· Gửi thông tin lô hàng cho các bên liên quan. Theo dõi, cập nhật, xử lý vận đơn đang thực hiện

· Hỗ trợ công việc theo yêu cầu của giám đốc

· Sau khi có khách hàng có thể làm việc độc lập như: Tự tuyển nhân viên dưới cấp, tùy vào lợi nhuận tự chi trả nhân viên mà mình tuyển dụng

Yêu Cầu Công Việc

· Là nam hoặc nữ

· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sales 2-3 năm trong ngành vận tải

· Có khả năng thuyết phục cao và làm việc độc lập

· Chủ động, linh hoạt, cẩn thận, có trách nhiệm cao

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phong Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương, lương cứng theo thỏa thuận + % hoa hồng hấp dẫn

· Từ tháng thứ 3 được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT

· Thưởng Tết Âm Lịch: Lương tháng 13

· Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

· Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phong Phát Đạt

