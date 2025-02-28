Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 70 Triệu

Mức lương 30 - 70 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 11 Tháp C toà nhà Central Point 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng có nhu cầu mua các dự án Bất động sản Công ty đang phân phối

- Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt giao dịch và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

- Nhận khách hàng nóng từ chạy quảng cáo công ty, trực dự án tiếp khách tại dự án.

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h30, từ thứ 2 đến sáng thứ 7

- Địa điểm: tầng 11, tháp C, toà nhà Central Point, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ từ 20 - 45 tuổi, không yêu cầu bằng cấp

- Có phương tiện đi lại, laptop, smartphone.

- Ưu tiên kinh nghiệm làm việc trong ngành BĐS, Tài chính, Bảo hiểm

- Yêu thích kinh doanh và có định hướng theo ngành BĐS.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cứng 5.000.000 – 15.000.000đ/tháng (thử việc 2 tháng nhận lương hỗ trợ 4.000.000 – 6.000.000đ/tháng) + hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN.

+Marketing hỗ trợ tối đa lên đến 90% tùy từng dự án

+Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;

+Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;

+Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.; thưởng các ngày lễ (sinh nhật, 8/3, 20/10 ….)

+Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+Được Training và Đào tạo các kỹ năng tư vấn bán hàng và kiến thức dự án, pháp lý, bài toán dòng tiền,...

+Các ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu và có TPKD, Chuyên viên cứng trong team hỗ trợ để chốt được giao dịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

