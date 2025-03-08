Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Tìm kiếm chăm sóc khách hàng quan tâm ô tô điện VinFast

Trực Showroom

Hỗ trợ khách hàng thủ tục mua xe

Làm việc tại các Showroom VinFast trong TTTM Vincom

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale, đam mê ô tô, đam mê kiếm tiền

Ngoại hình khá, kỹ năng giao tiếp tốt vì sale là bộ mặt thương hiệu của công ty

Có bằng lái xe ô tô là 1 lợi thế

Ưu tiên ứng viên từng làm sales ô tô, sales BĐS, banker các hãng

Biết về các kênh Digital Marketing ( Fb, GG, tiktok,...)

Nêu rõ showroom muốn làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + doanh số ko giới hạn

Thưởng hiệu quả, đạt chỉ tiêu

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thương hiệu Ô tô của Việt Nam VinFast

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG

