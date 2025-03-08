Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG
Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 119 Trần Duy Hưng, Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 100 Triệu
Tìm kiếm chăm sóc khách hàng quan tâm ô tô điện VinFast
Trực Showroom
Hỗ trợ khách hàng thủ tục mua xe
Làm việc tại các Showroom VinFast trong TTTM Vincom
Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale, đam mê ô tô, đam mê kiếm tiền
Ngoại hình khá, kỹ năng giao tiếp tốt vì sale là bộ mặt thương hiệu của công ty
Có bằng lái xe ô tô là 1 lợi thế
Ưu tiên ứng viên từng làm sales ô tô, sales BĐS, banker các hãng
Biết về các kênh Digital Marketing ( Fb, GG, tiktok,...)
Nêu rõ showroom muốn làm việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + doanh số ko giới hạn
Thưởng hiệu quả, đạt chỉ tiêu
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thương hiệu Ô tô của Việt Nam VinFast
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 27-7 HỒNG QUANG
