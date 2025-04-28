Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Căn hộ TT01.23, khu đô thị Moncity, Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm, phát triển dữ liệu khách hàng từ nguồn công ty và cá nhân để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh

Tư vấn cho khách hàng các giải pháp, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng để chuyển đổi data thành khách hàng tiềm năng.

Triển khai các sự kiện tuyển sinh, marketing để tạo nguồn lead

Quản lý dữ liệu khách hàng theo quy định CRM

Thống kê, báo cáo dữ liệu tuyển sinh và các vấn đề liên quan định kỳ hoặc theo yêu cầu

Thực hiện các công việc, kế hoạch tuyển sinh khác khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm sales, bán hàng, ưu tiên tư vấn giáo dục

Có kiến thức kinh nghiệm liên quan đến công nghệ thông tin là một lợi thế

Có tinh thần học hỏi, năng động, chủ động, trách nhiệm trong công việc

Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic tốt, nhanh nhẹn

Giọng nói chuẩn, có kinh nghiệm telesales, tư vấn trực tiếp hoặc chăm sóc khách hàng

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kiến thức chuyên môn Sales định kỳ, là cơ hội để các bạn có kiến thức bài bản và kinh nghiệm vững vàng để có thể làm việc tốt ở vị trí Sales ở doanh nghiệp bất kỳ.

Tham gia các khóa đào tạo định kỳ về quản lý công việc và nâng cao chuyên môn.

Tham gia BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (như sinh nhật, thưởng các ngày lễ, tết)

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển;

Nghỉ Thứ 7, và Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM

