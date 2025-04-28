Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM
- Hà Nội: Căn hộ TT01.23, khu đô thị Moncity, Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tìm kiếm, phát triển dữ liệu khách hàng từ nguồn công ty và cá nhân để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh
Tư vấn cho khách hàng các giải pháp, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng để chuyển đổi data thành khách hàng tiềm năng.
Triển khai các sự kiện tuyển sinh, marketing để tạo nguồn lead
Quản lý dữ liệu khách hàng theo quy định CRM
Thống kê, báo cáo dữ liệu tuyển sinh và các vấn đề liên quan định kỳ hoặc theo yêu cầu
Thực hiện các công việc, kế hoạch tuyển sinh khác khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức kinh nghiệm liên quan đến công nghệ thông tin là một lợi thế
Có tinh thần học hỏi, năng động, chủ động, trách nhiệm trong công việc
Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic tốt, nhanh nhẹn
Giọng nói chuẩn, có kinh nghiệm telesales, tư vấn trực tiếp hoặc chăm sóc khách hàng
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia các khóa đào tạo định kỳ về quản lý công việc và nâng cao chuyên môn.
Tham gia BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (như sinh nhật, thưởng các ngày lễ, tết)
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển;
Nghỉ Thứ 7, và Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
