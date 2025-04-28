Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Căn hộ TT01.23, khu đô thị Moncity, Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm kiếm, phát triển dữ liệu khách hàng từ nguồn công ty và cá nhân để đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh
Tư vấn cho khách hàng các giải pháp, sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng để chuyển đổi data thành khách hàng tiềm năng.
Triển khai các sự kiện tuyển sinh, marketing để tạo nguồn lead
Quản lý dữ liệu khách hàng theo quy định CRM
Thống kê, báo cáo dữ liệu tuyển sinh và các vấn đề liên quan định kỳ hoặc theo yêu cầu
Thực hiện các công việc, kế hoạch tuyển sinh khác khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có ít nhất 01 năm kinh nghiệm sales, bán hàng, ưu tiên tư vấn giáo dục
Có kiến thức kinh nghiệm liên quan đến công nghệ thông tin là một lợi thế
Có tinh thần học hỏi, năng động, chủ động, trách nhiệm trong công việc
Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic tốt, nhanh nhẹn
Giọng nói chuẩn, có kinh nghiệm telesales, tư vấn trực tiếp hoặc chăm sóc khách hàng
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo các kiến thức chuyên môn Sales định kỳ, là cơ hội để các bạn có kiến thức bài bản và kinh nghiệm vững vàng để có thể làm việc tốt ở vị trí Sales ở doanh nghiệp bất kỳ.
Tham gia các khóa đào tạo định kỳ về quản lý công việc và nâng cao chuyên môn.
Tham gia BHYT, BHXH, BHTN và các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty (như sinh nhật, thưởng các ngày lễ, tết)
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, đề cao tinh thần học tập và phát triển;
Nghỉ Thứ 7, và Chủ Nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM

CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn hộ TT01.23 dự án Hải Đăng city, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

