Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM DV Mỹ Phẩm Thiên An làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 38 Phố Lạc Nghiệp, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện việc bán hàng, giám sát hoạt động bán hàng của các nhà phân phối (NPP); chịu trách nhiện đảm bảo về doanh số tại địa bàn các tỉnh phía Bắc được phân công quản lý.

Trực tiếp xây dựng và duy trì mối quan hệ với NPP như đề xuất, triển khai chương trình khuyến mãi nhằm thúc đẩy doanh số cho NPP, hỗ trợ nhân viên NPP bán hàng, cùng nhân viên NPP phát triển thị trường trong khu vực phụ trách.

Phân tích tình hình thị trường và đưa ra giải pháp kịp thời giúp nhân viên và NPP bán hàng hiệu quả.

Phát triển NPP mới ở các khu vực được phân công; giải quyết các rắc rối liên quan hàng hóa, công nợ, quyền lợi khách hàng với NPP.

Phối hợp cùng phòng kế toán thu hồi công nợ NPP hàng tháng.

Làm việc tại Hà Nội và đi công tác tỉnh theo kế hoạch đã được duyệt trước tại các địa bàn quản lý.

Giới tính: Nam, từ 28 đến dưới 39 tuổi, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám sát bán hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, vật tư xây dựng, ưu tiên ứng viên trong ngành dược mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm (da, tóc, nail), đặc biệt là ngành tóc.

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh.

Có kỹ năng giao tiếp, thương lượng và đàm phán tốt.

Có kỹ năng phân tích & xử lý vấn đề; chịu được áp lực công việc và làm việc chủ động, độc lập, quyết đoán.

Tinh thần tự giác học hỏi, luôn trau dồi kiến thức sản phẩm, không ngừng nâng cao năng lực cá nhân.

Tại Công ty TNHH TM DV Mỹ Phẩm Thiên An Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và phụ cấp khởi điểm: 8.500.000đ/tháng, thưởng theo doanh thu -> thu nhập theo năng lực từ 15 đến 25 triệu/tháng.

Đi công tác tỉnh: có chính sách hỗ trợ công tác phí riêng.

Đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, phép năm, thưởng lễ Tết, chính sách thâm niên cho nhân viên gắn bó, happy day, du lịch, quà tặng các dịp đặc biệt như sinh nhật, 8/3, 20/10.

Được đào tạo các kỹ năng nâng cao hiệu quả công việc.

