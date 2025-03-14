Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 265 Hồng Lạc, Phường 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Phụ trách kinh doanh các sản phẩm của Công ty.
Tìm kiếm, đàm phán, thuyết phục KHDN sử dụng dịch vụ và sản phẩm của công ty.
Phân tích thị trường, kết nối đối tác nhằm mở rộng tệp khách hàng doanh nghiệp, phát triển các mối quan hệ với khách hàng.
Chịu trách nhiệm về kết quả của các kế hoạch kinh doanh theo đúng nội dung đã được ban lãnh đạo phê duyệt.
Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất các phương án kinh doanh có hiệu quả, (về đối thủ, diễn biến thị trường, xu hướng tiêu dùng…) kèm theo đó là các giải pháp phù hợp để giải quyết các diễn biến đó.
Quản lý và thúc đẩy đội ngũ nhân viên kinh doanh đảm bảo thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả và đạt được chỉ tiêu.
Chịu trách nhiệm đảm bảo chỉ tiêu về doanh thu hằng quý và hằng năm.
Tổ chức, thực hiện và theo dõi kế hoạch kinh doanh.
Chịu trách nhiệm cho sự phát triển của các dịch vụ hiện tại và tương lai cũng như phát triển kinh doanh cho sản phẩm phụ trách.
Phát triển mạng lưới các đối tác, cộng tác viên; thiết lập và xây dựng các mối quan hệ với các đối tác DN trong và ngoài nước để phục vụ mục đích kinh doanh.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng chuyên ngành QTKD, Kinh tế, Marketing, CNTT.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm tại vị trí tương đương.
Ưu tiên hiểu biết về sản phẩm, thị trường doanh nghiệp hoặc có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực CNTT.
Khả năng lãnh đạo, tổ chức và tạo động lực làm việc cho nhân viên.
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch tốt.
Có khả năng xây dựng và gìn giữ mối quan hệ làm việc mang tính hợp tác với khách hàng và đối tác.
Kỹ năng thuyết trình, đàm phán thương lượng tốt.
Truyền thông và giao tiếp tốt.
Tiếng Anh: Khá
Ngoại hình: Khá

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 15-20 triệu.
Nhận thêm hoa hồng + thưởng KPI dựa trên doanh số.
Thưởng lương tháng 13 và các khoản thưởng khác dựa trên hiệu suất kinh doanh.
Nghỉ 12 ngày phép năm và các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.
Hỗ trợ ăn trưa và gửi xe.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH và BHTN.
Tham gia các hoạt động Team building 2 lần/năm.
Tham gia các khóa đào tạo, phát triển, nâng cao năng lực làm việc.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển năng lực bản thân, đãi ngộ dựa trên năng lực và hiệu quả công việc của từng thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Công Nghệ Vietnix

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 265 Hồng Lạc, Phường 10, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

