Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH THANH HOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4/1 Phạm Cự Lượng, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Tìm hiểu, cập nhật thông tin, chính sách visa, quy trình xét visa của các nước trên hệ thống.

Lên kế hoạch, thiết lập quan hệ và thực hiện các công tác kinh doanh đối với nhóm khách hàng là các đại lý vé máy bay, doanh nghiệp FDI, công ty tư vấn du học,... có nhu cầu về dịch vụ Visa - Vé máy bay.

Thực hiện các cuộc gọi tiếp thị, tư vấn bán hàng qua điện thoại, email và các kênh trực tuyến khác nhằm thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm của công ty (Visa, Vé Máy Bay, Khách Sạn )

Tư vấn dịch vụ, hướng dẫn thủ tục và báo giá cho khách hàng có nhu cầu xin visa các nước ( Nhật, Hàn, Châu Âu, Canada, Châu Mỹ …. )

Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ Visa.

Liên hệ và làm việc với các cơ quan Đại sứ quán/ Lãnh sự quán của nước ngoài tại Việt Nam hoặc nước ngoài để làm thủ tục, xử lý nộp hồ sơ cho khách hàng.

Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ khách hàng ( quá trình nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả,...)

Phối hợp làm việc với phòng kinh doanh để làm visa cho khách hàng khi có nhu cầu.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Tốt nghiệp chuyên ngành du lịch, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có hiểu biết về chuyên nghành Visa – Xuất nhập cảnh – Tour

Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng: Listening – Speaking - Reading - Writing

Thành thạo tin học văn phòng

Biết tận dụng các kênh mạng xã hội để tìm kiếm và chăm sóc khách hàng

Có kinh nghiệm trong cách tiếp cận, đề xuất và kết nối với khách hàng với việc đưa ra giải pháp phù hợp và ngoài mong đợi ..

Có mối quan hệ tốt, khéo léo trong giao tiếp khách hàng.

Cẩn thận, trung thực, năng động, có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn , chăm chỉ.

Yêu thích vị trí kinh doanh hoặc có đam mê với lĩnh vực Visa, thích khám phá, muốn gắn bó lâu dài với ngành Du lịch.

Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn bán hàng 1-2 năm trong lĩnh vực Du Lịch/ Visa …. sẽ là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH THANH HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận + thưởng hoa hồng theo doanh số bán hàng mỗi tháng. THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN TÙY THEO NĂNG LỰC.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn minh, chuyên nghiệp, tự chủ động.

Được hướng dẫn, đào tạo kiến thức, nghiệp vụ liên quan vé máy bay, du lịch.

Được tham gia các sự kiện, chương trình do các đối tác của công ty tổ chức.

Có điều kiện gặp gỡ, trao đổi với đối tác nước ngoài, giúp nâng cao khả năng ngoại ngữ

Hưởng các chính sách phúc lợi, thưởng Lễ, Tết theo quy định của công ty.

Hỗ trợ công tác phí khi gặp khách hàng, công tác tại Đại sứ quán / Lãnh sự quán.

Các chế độ khen thưởng và nghỉ phép cho các lễ tết.

Hỗ trợ ăn trưa hàng ngày.

ĐẶC BIỆT TRẢ LƯƠNG CAO đối với ứng viên có kinh nghiệm, có nguồn khách và giỏi ngoại ngữ.

Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – thứ 6 ( thứ 7 làm việc tại nhà )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ - DU LỊCH THANH HOA

