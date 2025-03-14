Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Delihub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 30 Đường số 8, Khu Phố 4, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Quận 2

Phát triển thị trường, tìm kiếm & tiếp cận khách hàng mới là các công ty thiết kế thi công, tổng thầu xây dựng, showroom nội thất, kiến trúc sư.

Thiết lập & duy trì mối quan hệ với các đối tác lớn, mở rộng hệ thống khách hàng B2B cho Delihub.

Không bị giới hạn bởi lead công ty, tập trung khai thác khách hàng tiềm năng từ networking, sự kiện ngành, dự án lớn.

Chăm sóc, tư vấn & đàm phán hợp đồng với khách hàng B2B để đạt doanh số.

Báo cáo kết quả & đề xuất chiến lược phát triển thị trường.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale thị trường, sale dự án B2B, showroom, vật liệu xây dựng.

Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thích đi gặp khách hàng.

Chủ động, kiên trì, không ngại thách thức, yêu thích công việc mở rộng thị trường.

Có xe máy, sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu.

Tại Công Ty TNHH Delihub Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10 triệu + KPI + Hoa hồng cao: 2% - 3.5% doanh thu thực thu

Hỗ trợ chi phí công tác, di chuyển, xăng xe.

Thưởng khi chốt deal đầu tiên với khách hàng mới.

Cơ hội mở rộng mối quan hệ với các đối tác lớn trong ngành thiết kế, xây dựng.

Làm việc trong môi trường năng động, được đào tạo kỹ năng tìm kiếm khách hàng, chốt sales B2B chuyên nghiệp.

Lộ trình thăng tiến lên Senior Sales Market hoặc Trưởng nhóm kinh doanh trong 6 – 12 tháng.

