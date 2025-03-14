Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Air Filtech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 340 Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Kinh doanh sản phẩm Lọc Không khí Camfil, Purified Air ESP, CleanAir 320/488 (Ứng dụng: Công nghiệp & Dân dụng)

Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng, thiết lập và duy trì mối quan hệ

Tư vấn, tiếp thị sản phẩm thương hiệu Bon Filtech, Air Filtech

Đàm phán, ký kết hợp đồng, đảm bảo doanh số theo kế hoạch

Phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh

Lập kế hoạch làm việc và báo cáo định kỳ

VP: 340 Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

Làm việc Thứ 2 - Thứ 6: 8h00-11h45, 13h00-17h3 , Thứ 7: 8h00-12h00 (2 buổi/tháng)

Làm việc Thứ 2 - Thứ 6: 8h00-11h45, 13h00-17h3 ,

Thứ 7: 8h00-12h00 (2 buổi/tháng)

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã ra trường đi làm 1 năm, Không yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí SALES

ã ra trường đi làm 1 năm

Không yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí

Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học.

Giới tính: Ưu tiên Nam, Độ tuổi: từ 24 - 29 tuổi. (Sinh năm 1996-2001)

Độ tuổi: từ 2

- 2

tuổi.

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến, trách nhiệm và chịu gắn bó lâu dài.

Tại Công ty Cổ Phần Air Filtech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, thu nhập không giới hạn theo năng lực

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định

Team building hàng năm, môi trường làm việc năng động

Được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên ngành của Camfil trên toàn cầu

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Air Filtech

