Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Air Filtech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Air Filtech
- Hồ Chí Minh:
- 340 Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Kinh doanh sản phẩm Lọc Không khí Camfil, Purified Air ESP, CleanAir 320/488 (Ứng dụng: Công nghiệp & Dân dụng)
Tìm kiếm, mở rộng tệp khách hàng, thiết lập và duy trì mối quan hệ
Tư vấn, tiếp thị sản phẩm thương hiệu Bon Filtech, Air Filtech
Đàm phán, ký kết hợp đồng, đảm bảo doanh số theo kế hoạch
Phân tích nhu cầu khách hàng, xu hướng thị trường, đề xuất chiến lược kinh doanh
Lập kế hoạch làm việc và báo cáo định kỳ
VP: 340 Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM
Làm việc Thứ 2 - Thứ 6: 8h00-11h45, 13h00-17h3 , Thứ 7: 8h00-12h00 (2 buổi/tháng)
Làm việc Thứ 2 - Thứ 6: 8h00-11h45, 13h00-17h3 ,
Thứ 7: 8h00-12h00 (2 buổi/tháng)
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đ
ã ra trường đi làm 1 năm
Không yêu cầu kinh nghiệm ở vị trí
Bằng cấp: Cao đẳng, Đại học.
Giới tính: Ưu tiên Nam, Độ tuổi: từ 24 - 29 tuổi. (Sinh năm 1996-2001)
Độ tuổi: từ 2
- 2
tuổi.
Chăm chỉ, nhanh nhẹn, cầu tiến, trách nhiệm và chịu gắn bó lâu dài.
Tại Công ty Cổ Phần Air Filtech Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Team building hàng năm, môi trường làm việc năng động
Được đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên ngành của Camfil trên toàn cầu
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Air Filtech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
