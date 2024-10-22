Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Tìm kiếm Khách hàng và tư vấn về sản phẩm Công ty.

- Đàm phán và chốt hợp đồng.

- Chăm sóc khách hàng sau bán.

- Báo cáo thị trường thực hiện các kế hoạch Marketing của Công ty.

- Một số công việc khác theo sự yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm:

- Trình độ: từ Trung cấp trở lên hoặc Nghành có liên quan (Kỹ thuật, Marketing, Kinh doanh, ...).

- Trình độ:

- Kỹ năng: Giao tiếp và làm việc nhóm

- Kỹ năng:

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền chuyên cần

- Tiền sinh nhật

- Bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm xã hội

- Thưởng lễ Tết

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.