Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Tìm kiếm Khách hàng và tư vấn về sản phẩm Công ty.
- Đàm phán và chốt hợp đồng.
- Chăm sóc khách hàng sau bán.
- Báo cáo thị trường thực hiện các kế hoạch Marketing của Công ty.
- Một số công việc khác theo sự yêu cầu của Trưởng phòng

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Kinh nghiệm:
- Trình độ: từ Trung cấp trở lên hoặc Nghành có liên quan (Kỹ thuật, Marketing, Kinh doanh, ...).
- Trình độ:
- Kỹ năng: Giao tiếp và làm việc nhóm
- Kỹ năng:

Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Tiền chuyên cần
- Tiền sinh nhật
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm xã hội
- Thưởng lễ Tết
- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật và Ô Tô Trường Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 46, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM

