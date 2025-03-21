Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Invaido làm việc tại Thái Bình thu nhập 5 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Invaido làm việc tại Thái Bình thu nhập 5 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Invaido
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
Công Ty TNHH Invaido

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Invaido

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 137/9 đường ĐHT 23, phường đông Hưng Thuận, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Chăm sóc khách hàng cũ, duy trì - phát triển và tìm kiếm khách hàng mới
- Tư vấn dịch vụ in ấn: in vải cây, in áo đồng phục, in túi canvas, in cờ phướn, in rèm noren, in tranh canvas...
- Chốt đơn đàm phán giá,theo dõi đơn từ sản xuất đến giao nhận

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng tìm kiếm khách hàng online
- Có khả năng sáng tạo, tư duy logic, khả năng lên kế hoạch và làm việc nhóm
- Có tính chủ động trong công việc và chịu áp lực tốt
- Có thái độ làm việc tốt, nhiệt tình, trung thực, thẳng thắn, chăm chỉ và ham học hỏi
- Có kinh nghiệm về kinh doanh (đặc biệt có kiến thức hoặc có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc / in ấn là lợi thế)

Tại Công Ty TNHH Invaido Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng thứ 13
- Phụ cấp ăn trưa tại công ty
- Được đóng BHYT, BHXH và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định
- Xét tăng lương, tăng thưởng định kỳ 6 tháng/ hàng năm theo nỗ lực đóng góp
- Được tham gia các hoạt động team building thường niên tại công ty
- Được đào tạo, nâng cao kỹ năng làm việc và thể hiện khả năng sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Invaido

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Invaido

Công Ty TNHH Invaido

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 137/9 Đường Đông Hưng Thuận 23, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

