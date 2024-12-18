Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SƠN ALEX làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Xây dựng kế hoạch bán hàng, phổ biến chương trình khuyến mãi, chỉ tiêu cho các nhà phân phối.

Theo dõi hàng hóa, công nợ, hàng hóa tồn kho của các đại lý, nhà phân phối trong khu vực.

Xây dựng mối quan hệ thân thiết, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng với khách hàng.

Xử lý những khó khăn vướng mắc của khách hàng.

Lập kế hoạch khai thác các đại lý và nhà phân phối mới.

Tìm kiếm vị trí treo biển quảng cáo tại khu vực.

Lến kế hoạch làm việc và Báo cáo công việc hàng ngày.

Phối hợp làm việc theo nhóm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý và giám đốc kinh doanh.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính : Nam

Tốt nghiệp Cao Đẳng,Đại Học...

Độ tuổi từ 24 - 35 tuổi

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về sales khách hàng doanh nghiệp (B2B), hoặc kinh nghiệm sale trong lĩnh vực bán hàng kênh phân phối, đại lý về mảng vật liệu xây dựng hoặc sơn,...

Nhanh nhẹn, có kĩ năng truyền tải thông tin tốt để xây dựng niềm tin và sự tôn trọng của khách hàng.

Khả năng nắm bắt về thị trường và học hỏi nhanh

Có khả năng đi thị trường (có hỗ trợ chi phí di chuyển)

Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, lập kế hoạch kinh doanh và nắm rõ về chỉ tiêu doanh số.

Tại CÔNG TY TNHH SƠN ALEX Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn = Lương cứng + Lương kinh doanh.

Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ của công ty về sản phẩm và các kỹ năng kinh doanh, nắm bắt nhu cầu của khách hàng.

Chế độ: Thưởng lễ, tết; thăm hỏi ốm đau; du lịch hàng năm; nghỉ lễ, tết, nghỉ hàng năm và các quyền lợi khác theo quy định của nội quy lao động và pháp luật có liên quan;

Du lịch nghỉ dưỡng trong hoặc ngoài nước 1 lần/năm

Đóng BHXH,BHTN... theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SƠN ALEX

