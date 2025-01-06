Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Du Lịch Intertour Việt Nam làm việc tại Thái Bình thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Phường Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác, chăm sóc khách hàng thông qua nhiều kênh cá nhân

- Phát triển hệ thống CTV, Đại Lý của bản thân

- Tư vấn chương trình và chốt khách đăng ký Tour du lịch

- Chi tiết công việc sẽ được bàn bạc rõ hơn khi trực tiếp phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm và kỹ năng sales, tư vấn khách hàng

- Đam mê phát triển thu nhập bản thân

- Có mối quan hệ tốt, khéo léo trong giao tiếp.

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Intertour Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách cộng tác, hoa hồng, phúc lợi mà công ty sẽ mang đến.

-Được đào tạo thêm về chuyên môn và kiến thức tuyến điểm, kỹ năng chốt Sales

- Có cơ hội được đi du lịch nước ngoài

- Có thể ký Hợp Đồng Lao Động, hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH

- Được phát triển và hoàn thiện bản thân trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Intertour Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.