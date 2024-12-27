Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

* Chăm sóc và quản lý hệ thống đại lý sẵn có. Mở mới và tìm thêm các đại lý mới. Thu thập thông tin của thị trường về tình hình sản phẩm và chính sách của đối thủ.
* Duy trì hệ thống khách hàng hiện có và phát triển thêm hệ thống khách hàng mới.
* Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để giới thiệu tư vấn cho khách hàng.
* Lập lịch trình làm việc hàng tháng để giử quản lý phê duyệt và thực hiện theo lịch trình.
* Nắm bắt tình hình thị trường chương trình của đối thủ báo cáo quản lý kịp thời.
*Chốt đơn hàng với khách hàng và thông báo cho cấp trên và các bộ phận liên quan để lên đơn hàng và giao hàng cho khách hàng đúng hẹn.
*Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.
*Chăm sóc khách hàng có sẵn và bán hàng theo lịch trình, địa bàn đã được phân công.
* Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, khách hàng tiềm năng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Tuổi từ 24 đến 35
Chịu được áp lực cao. Có xe gắn máy để làm việc.
Đi công tác các tỉnh khác.
Được huấn luyện và đào tạo các kiến thức chuyên sâu về bán hàng.
Cơ hội thăng tiến.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nghiêm túc.
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Tại Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm
- Du Lịch
- Phụ cấp
- Đồng phục
- Chế độ thưởng
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương
- Công tác phí
- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 28/16A PHAN ĐÌNH GIỚT, P2, TÂN BÌNH, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

