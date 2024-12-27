Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

* Chăm sóc và quản lý hệ thống đại lý sẵn có. Mở mới và tìm thêm các đại lý mới. Thu thập thông tin của thị trường về tình hình sản phẩm và chính sách của đối thủ.

* Duy trì hệ thống khách hàng hiện có và phát triển thêm hệ thống khách hàng mới.

* Hiểu rõ và thuộc tính năng, bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để giới thiệu tư vấn cho khách hàng.

* Lập lịch trình làm việc hàng tháng để giử quản lý phê duyệt và thực hiện theo lịch trình.

* Nắm bắt tình hình thị trường chương trình của đối thủ báo cáo quản lý kịp thời.

*Chốt đơn hàng với khách hàng và thông báo cho cấp trên và các bộ phận liên quan để lên đơn hàng và giao hàng cho khách hàng đúng hẹn.

*Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.

*Chăm sóc khách hàng có sẵn và bán hàng theo lịch trình, địa bàn đã được phân công.

* Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, khách hàng tiềm năng.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên. Tuổi từ 24 đến 35

Chịu được áp lực cao. Có xe gắn máy để làm việc.

Đi công tác các tỉnh khác.

Được huấn luyện và đào tạo các kiến thức chuyên sâu về bán hàng.

Cơ hội thăng tiến.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nghiêm túc.

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Tại Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ bảo hiểm

- Du Lịch

- Phụ cấp

- Đồng phục

- Chế độ thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Đào tạo

- Tăng lương

- Công tác phí

- Nghỉ phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam

