Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3 G5 Five Star, số 02 Kim Giang, Kim Giang, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tìm kiếm KH trên các kênh online và offline là Khách hàng hoặc các doanh nghiệp/đại lý có nhu cầu về sản phẩm
Báo giá, tư vấn và đàm phán trưc tiếp với KH
Thực hiện các hoạt động phân phối sản phẩm đến KH
Hỗ trợ và chăm sóc KH cũ đồng thời phát triển KH mới
Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc
Thực hiện báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ từ 22, Tốt nghiệp CĐ trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 1 năm trở lên, từng làm trong lĩnh vực sales, ngân hàng, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng
Có tinh thần xây dựng đội nhóm
Có khả năng tự quản lý thời gian tốt, hoạt động độc lập thực hiện các công việc được giao, kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục.
Có kỹ năng quản lý công việc và làm việc nhóm, báo cáo kết quả thực hiện cho cấp trên & lãnh đạo công ty.
Có khả năng đi thị trường, công tác
Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng rõ ràng, hấp dẫn gồm: LC 7.000.000 – 9.000.000/tháng + % HH doanh thu + Thưởng nóng...
Thưởng hiệu suất tháng/năm
Chính sách thưởng cho sale khi mở đại lí thành công
Hỗ trợ chi phí công tác: ăn + ở + đi lại
Được hỗ trợ hình ảnh từ đội ngũ chuyên nghiệp phòng Marketing
Sản phẩm thương hiệu top và hợp tác với nhiều KOL/KOC lớn trong nghành.
Mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi đến 40%
Được đào tạo chuyên môn về sản phẩm, kỹ năng cho công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác như: Thưởng Lễ/Tết/Sinh Nhật, teambuilding, event party và các sự kiện có liên quan do công ty tổ chức,...
Du lịch và teambuilding hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại Kata Việt Nam
