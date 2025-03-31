Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: M07 - L01, Khu đô thị Dương Nội A, Phường Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực âm thanh/thiết bị âm thanh

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng cá nhân.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực âm thanh/điện tử/điện lạnh hoặc các ngành hàng tiêu dùng khác.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc

Ưu tiên ứng viên có bằng B2 trở lên và sẵn sàng đi công tác.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Nắm bắt nhanh các kiến thức về sản phẩm/dịch vụ.

Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (LCB thỏa thuận theo năng lực + PC ăn trưa+CTP+Thưởng DS+Thưởng khác), thu nhập trung bình từ 15++

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, BH 24/7

Thưởng lễ, tết, Lương tháng 13 thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

