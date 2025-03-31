Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: M07

- L01, Khu đô thị Dương Nội A, Phường Dương Nội, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực âm thanh/thiết bị âm thanh
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.
Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng cá nhân.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực âm thanh/điện tử/điện lạnh hoặc các ngành hàng tiêu dùng khác.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Khả năng chịu áp lực công việc
Ưu tiên ứng viên có bằng B2 trở lên và sẵn sàng đi công tác.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Nắm bắt nhanh các kiến thức về sản phẩm/dịch vụ.
Có kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.
Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (LCB thỏa thuận theo năng lực + PC ăn trưa+CTP+Thưởng DS+Thưởng khác), thu nhập trung bình từ 15++
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật, BH 24/7
Thưởng lễ, tết, Lương tháng 13 thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ CÔNG NGHỆ PHƯỢNG HOÀNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số M01-L07 Khu đô thị Dương Nội A, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

